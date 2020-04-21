Мир

В результате изучения многих случаев COVID-19 британские медики пришли к предварительным выводам о том, что мужчины чаще страдают от данного опасного заболевания, чем женщины.

Так, в Великобритании представители сильного пола умирают от COVID-19 в два раза чаще женщин, как показывает Офис национальной статистики. При этом если женщинам требуется около 4 дней для избавления от инфекции, то мужчинам на 50% больше — около 6 дней, пишет Daily Mail.

Также у исследователей появилось предположение, что причиной большей уязвимости перед коронавирусом мужчин могут быть их яички: по версии ученых, частицы вируса присоединяются к клеткам белка, обитающего в тестикулах.

Именно яичник может быть местом хранения коронавируса, в котором он и ещё и прячется от атаки иммунной системы. А это позволяет инфекции длительное время сохраняться в организме мужчин. Когда коронавирус вторгается в тела, он связывается с клетками, выражающими белок ACE2 или ангиотензинпревращающий фермент.

Эти ферменты обнаруживаются в лёгких, сердце и кишечнике. У мужчин данные белки также в больших количествах встречаются в яичках. В женских яичниках содержание ACE2 намного меньше.

В подтверждение своих выводов медики ссылаются на исследование онкологов из медицинского центра Montefiore в Бронксе, которое на примере трех семей показало, что мужчины более тяжело переносят коронавирус. Его результаты публикует медицинский сайт MedRxiv. По мнению вирусологов, коронавирус нуждается в перемещениях через кровоток, чтобы достичь яичек. Обычно основным местом вирусной репликации является респираторная система. У мужчин иммунологические проблемы протекают более тяжело, что может быть результатом наличия одной X-хромосомы. Вполне возможно, что это исследование предоставило еще одно объяснение мужской уязвимости

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