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Брат Кейт Миддлтон впервые за семь лет сбрил бороду и шокировал свою невесту (фото, видео)

Младший брат Кейт Миддлтон, 32-летний Джеймс Миддлтон, захотел изменить свою внешность, сидя на карантине в доме своих родителей в графстве Беркшир. Впервые за последние семь лет он решил сбрить бороду, чтобы удивить свою невесту-француженку Ализе Тевене, которая ни разу не видела его в таком виде.

У себя в Instagram Джеймс опубликовал видео, в котором бреется, а потом показывается на глаза Ализе, которая сидит в саду возле дома вместе с отцом и матерью жениха — Майклом и Кэрол Миддлтон. Шокированная увиденным Ализе бежит к Джеймсу, смеется и говорит: «О, Боже! Это так странно!».

Джеймс и Ализе, объявившие о своей помолвке в октябре прошлого года, планировали пожениться в мае 2020-го. Однако теперь неизвестно, смогут ли влюбленные сыграть свадьбу или отложат ее до окончания пандемии. Миддлтон и Тевене встречаются уже больше двух лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джеймс Миддлтон решил нажиться на ребенке Меган Маркл и принца Гарри.





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