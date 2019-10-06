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Будущая невестка Кейт Миддлтон показала свое помолвочное кольцо (фото)

17:51 6 октября 2019 575
Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На следующий день после того, как в прессе появились сообщения о том, что младший брат Кейт Миддлтон обручился со своей 30-летней подругой-француженкой Ализе Тевене, 32-летний Джеймс Миддлтон официально подтвердил эту новость у себя в Instagram.

«Она сказала oui („да“ — по-французски). Наш секрет раскрыт, но мы счастливы поделиться этой новостью», — написал он. И опубликовал кольцо со своей невестой, на пальце которой видно помолвочное кольцо с сапфиром. Принц Уильям в свое время также подарил Кейт Миддлтон сапфировое кольцо своей матери принцессы Дианы в знак помолвки.

Джеймс и Ализе встречаются уже 15 месяцев. Дата свадьбы пока что не оглашалась.

26 сентября о своей помолвке сообщила также кузина принцев Уильяма и Гарри принцесса Беатрис.

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