Брат Кейт Миддлтон рассказал, как она спасла его от самоубийства (фото)

Мир

Младший брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон, который недавно объявил о помолвке со своей возлюбленной Ализе Тевене, дал интервью британскому изданию The Telegraph, в котором откровенно рассказал о том, как боролся с тяжелейшей депрессией.

«Я не мог ничего делать. Не мог спать, не мог читать, не мог есть. Я устранился от всего», — вспоминает 32-летний Джеймс. Он также не был в состоянии заставить себя общаться с родными. И одно время его даже одолевали мысли о самоубийстве. Однако семья вовремя оказала ему мощную моральную поддержку. Кейт Миддлтон лично сопровождала брата на сеансы психотерапии в частной психиатрической больнице — так же, как и другая его сестра Пиппа, а также родители Кэрол и Майкл Миддлтоны.

Лечение продолжалось около года и дало свои плоды. Сейчас Джеймс чувствует себя счастливым. Помимо родных, ему помогли справиться с депрессией пять его собак — особенно его любимица, кокер-спаниель Элла. Во многом восстановлению его душевного здоровья способствовала и встреча с Ализе, которую ему не терпится как можно скорее назвать своей женой.

Миддлтон заявил, что избавление от депрессии требовало много усилий и энергии, но в то же время он рад, что прошел через все это, так как «на другой стороне» он стал тем, кем он есть. «Трава теперь зеленее, чем была», — говорит он.

Кейт Миддлтолн и ее муж принц Уильям, а также Меган Маркл и принц Гарри ранее приняли участие в съемках социального рекламного видеоролика, созданного совместно с Национальной службой здравоохранения Англии и посвященного душевному здоровью людей, которым приходится бороться со стрессом, депрессией и бессонницей.

Читайте также: Внучка королевы Елизаветы принцесса Евгения опубликовала новое видео со своей свадьбы в честь ее первой годовщины.



Читайте также: «Хвастается навыками в фехтовании»: сеть насмешило видео, в котором младший сын королевы Елизаветы режет торт.

Читайте также: Отпуск закончен: сияющая королева Елизавета пришла в гости к ветерану, но отказалась от чая.

Читайте также: В честь Международного дня девочек Меган Маркл показала видео с самой собой в детстве.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter