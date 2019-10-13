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Брат Кейт Миддлтон рассказал, как она спасла его от самоубийства (фото)
Младший брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон, который недавно объявил о помолвке со своей возлюбленной Ализе Тевене, дал интервью британскому изданию The Telegraph, в котором откровенно рассказал о том, как боролся с тяжелейшей депрессией.
«Я не мог ничего делать. Не мог спать, не мог читать, не мог есть. Я устранился от всего», — вспоминает 32-летний Джеймс. Он также не был в состоянии заставить себя общаться с родными. И одно время его даже одолевали мысли о самоубийстве. Однако семья вовремя оказала ему мощную моральную поддержку. Кейт Миддлтон лично сопровождала брата на сеансы психотерапии в частной психиатрической больнице — так же, как и другая его сестра Пиппа, а также родители Кэрол и Майкл Миддлтоны.
Лечение продолжалось около года и дало свои плоды. Сейчас Джеймс чувствует себя счастливым. Помимо родных, ему помогли справиться с депрессией пять его собак — особенно его любимица, кокер-спаниель Элла. Во многом восстановлению его душевного здоровья способствовала и встреча с Ализе, которую ему не терпится как можно скорее назвать своей женой.
Миддлтон заявил, что избавление от депрессии требовало много усилий и энергии, но в то же время он рад, что прошел через все это, так как «на другой стороне» он стал тем, кем он есть. «Трава теперь зеленее, чем была», — говорит он.
Кейт Миддлтолн и ее муж принц Уильям, а также Меган Маркл и принц Гарри ранее приняли участие в съемках социального рекламного видеоролика, созданного совместно с Национальной службой здравоохранения Англии и посвященного душевному здоровью людей, которым приходится бороться со стрессом, депрессией и бессонницей.
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