Происшествия

Руководство Национального антарктического научного центра не конкретизирует причины самоубийства 8 мая на украинской станции «Академик Вернадский» в Антарктиде повара нынешней 25-й зимовки Василия Омеляновича. Но полярники предыдущих экспедиций, хорошо знавшие Василия, заявляют, что причиной суицида стала несчастная любовь.

— До отъезда в экспедицию у Василия в Украине были отношения с женщиной, которая затем приехала на станцию «Академик Вернадский» раньше Омеляновича, — рассказал «5 каналу» участник 21-й украинской зимовки в Антарктиде Александр Савицкий. — Эта женщина закрутила роман с другим участником экспедиции. К сожалению, такого рода нюансы не были учтены при подборе личного состава зимовки.

Напомним, что Василий Омелянович был опытным полярником, нынешняя зимовка была у него пятой по счету.

По праздникам Василий Омелянович баловал зимовщиков тортами. Снимок сделан во время экспедиции 2015–2016 гг. Фото со страницы полярника Юрия Посыпайко в Facebook

- Василий Омелянович был человеком со стержнем, — заявил участник двух зимовок в Антарктиде биолог Виталий Савицкий. - Думаю, что он наложил на себя руки не из-за большой любви, а потому, что не выдержал позора. Кто возьмет на себя ответственность за смерть нашего товарища?

Фото со страницы полярника Виталия Смаголя в Facebook. Смаголь считает, что его коллега не выдержал позора

Александр Савицкий раскритиковал, как он выразился, «гендерные эксперименты» при подборе участников годичных зимовок. Дело в том, что 22 года подряд на украинскую станцию не направляли зимовать женщин. С 2019 года эту практику решили изменить — в годичную экспедицию взяли двух представительниц прекрасного пола. Эксперимент прошел без эксцессов, в этом году его решили повторить, и на зимовку вновь отправились две женщины.

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