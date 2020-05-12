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За доблесть и верность: футболиста Зозулю наградили медалью Объединенных сил (фото)
Футболист испанского «Альбасете» и экс-форвард сборной Украины Роман Зозуля, ранее подвергавшийся нападкам со стороны испанских фанатов, награжден медалью «Операция Объединенных сил. За доблесть и верность». Приказ о награждении подписан командующим Объединенными силами генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.
«Служу народу Украины. Спасибо», — написал 30-летний Роман Зозуля в Facebook.
Отметим, что экс-футболист «Динамо» и «Днепра» не первый год помогает украинской армии. В частности, недавно волонтерская организация «Народная армия», в которой Роман Зозуля — один из лидеров, передала Вооруженным силам Украины защитные средства от коронавируса и тесты.
А в начале апреля во время пандемии COVID-19 в мире украинский футболист купил специальную шарнирно-сочлененную кровать для отделения интенсивной терапии больницы испанского Альбасете.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский высказался в поддержку «нациста» Романа Зозули.
Фото Facebook22
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».