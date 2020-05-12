26.77 / 27.06 28.74 / 29.24
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

За доблесть и верность: футболиста Зозулю наградили медалью Объединенных сил (фото)

11:10 12 мая 2020
Роман Зозуля
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Футболист испанского «Альбасете» и экс-форвард сборной Украины Роман Зозуля, ранее подвергавшийся нападкам со стороны испанских фанатов, награжден медалью «Операция Объединенных сил. За доблесть и верность». Приказ о награждении подписан командующим Объединенными силами генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.

«Служу народу Украины. Спасибо», — написал 30-летний Роман Зозуля в Facebook.

Отметим, что экс-футболист «Динамо» и «Днепра» не первый год помогает украинской армии. В частности, недавно волонтерская организация «Народная армия», в которой Роман Зозуля — один из лидеров, передала Вооруженным силам Украины защитные средства от коронавируса и тесты.

А в начале апреля во время пандемии COVID-19 в мире украинский футболист купил специальную шарнирно-сочлененную кровать для отделения интенсивной терапии больницы испанского Альбасете.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский высказался в поддержку «нациста» Романа Зозули.

Фото Facebook

22

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Компьютер

В сеть слили базу персональных данных украинских водителей: что важно знать

Врач скорой помощи

Россия вышла на второе место в Европе по числу зараженных коронавирусом

Ростислав Комнатный

На Львовщине парень умер от аппендицита: врачи пять дней уверяли, что он "просто переел"

Василий Омелянович

Виновата любовь: украинские полярники приоткрыли тайну самоубийства своего коллеги в Антарктиде (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер