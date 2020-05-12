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Бойца с простреленной головой обнаружили на территории воинской части в Киеве
В Киеве на территории воинской части обнаружили тело погибшего военнослужащего с огнестрельным ранением головы. Ранее сообщалось о ЧП на Херсонщине, где военнослужащий по неосторожности застрелил сослуживца.
Как сообщают в Военной службе правопорядка ВСУ, ЧП в Киеве произошло в понедельник, 11 мая, около 16−00. Тело военнослужащего обнаружили на территории поста выездной охраны воинской части А0139 (101-я отдельная бригада охраны Генштаба).
По данному факту сведения внесены в реестр досудебных расследовний. Следствие продолжается.
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