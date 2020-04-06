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Происшествия

Сметрельное ЧП на Херсонщине: военный застрелил сослуживца (фото)

9:32 6 апреля 2020
Магазин и патроны
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Вечером в воскресенье, 5 апреля, в Херсонской области военнослужащий, нарушив правила обращения с оружием, застрелил сослуживца. Ранее подобное ЧП происходило и в Львовской области.

Как сообщают в Госбюро расследований, военные охраняли мост возле одного из населенных пунктов Херсонской области. Один из солдатов взял автомат коллеги и выстрелил в его сторону, попав в бедро. Раненый погиб.

«Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, расследуют обстоятельства нарушения правил обращения с оружием, причинившее смерть военнослужащего (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — сообщили в ГБР.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Донецкой области на блокпосту Святогорск-Букино 22-летний украинский военнослужащий покончил с собой, выстрелив себе в голову.

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