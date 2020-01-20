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Происшествия

В здании ЦИК в Киеве нашли застреленным молодого мужчину: первые подробности ЧП

19:50 20 января 2020 394
Самоубийство
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 20 января, в здании Центральной избирательной комиссии Украины произошло ЧП — там совершил самоубийство сотрудник Управления государственной охраны (УГО), которому было 25 лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на собственный источник в УГО.

«Мужчина выстрелил в себя из табельного оружия, ему было 25 лет», — сообщил собеседник ресурса.

На данный момент причины самоубийства не известны, их будет выяснять следствие.

Местом преступления, по данным ТСН, стал холл государственного учреждения. Все произошло перед окончанием рабочего дня.

Напомним, в декабре в Сквирском отделе полиции под Киевом 21-летний сотрудник полиции совершил попытку суицида.

В это же время с Донбасса поступила информации о том, что в зоне боевых действий застрелился украинский военный.

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