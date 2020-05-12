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Изнасилование 15-летней девочки в Харькове: в полиции рассказали о подозреваемом
В понедельник, 11 мая, в Харькове в лесополосе изнасиловали 15-летнюю девушку. При отработке территории района полицейские неподалеку задержали 25-летнего мужчину, которого на основании показаний потерпевшей подозревают в совершении преступления.
Как выяснилось, мужчина напал на девушку, когда она поднималась по лестнице. Злоумышленник затащил ее в кусты и изнасиловал.
Задержанный оказался уроженцем Республики Узбекистан. В отношении него открыто уголовное производство по ч.3 ст. 152 УК (изнасилование несовершеннолетнего лица). Преступнику грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина, которого задержали за изнасилование 10-летней школьницы, оказался причастен сразу к 43-м преступлениям. Жертвами педофила стали девочки и девушки возрастом от 9 до 16 лет.27
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