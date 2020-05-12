Происшествия

Схватил и потащил в лес: студент-иностранец изнасиловал 15-летнюю девочку в Харькове (фото)

В Харькове студент-иностранец изнасиловал 15-летнюю девушку. Ранее в Киеве за изнасилование 10-летней школьницы задержали мужчину, который оказался причастным к 43-м подобным преступлениям.

По информации Телеграм-канал «Веха», в Харькове девочка шла к своему парню, по пути созванивалась с ним. В 22:10 она сказала, что будет переходить через дорогу. В 22:30 трубку уже не брала и ее начали искать.

Со слов девочки, когда она поднималась по лестнице вверх, сзади ее схватил парень и потащил в лес. Она предложила нападающему забрать телефон и деньги, а ее отпустить. Насильник заклеил своей жертве рот скотчем и изнасиловал.

После этого она вырвалась на дорогу, насильник пытался ее остановить и схватил за рюкзак, который остался у него в руках.

Насильника искали около часа в лесополосе. Его зовут Рамзан, приехал в Украину 8 месяцев назад, учится в ХАДИ, живет в общежитии.

Напомним, полиция Днепропетровской области ищет мужчину, который изнасиловал двух 12-летних девочек. В Киеве также ищут мужчину, нападающего на улице на девушек-подростков.

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