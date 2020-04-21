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Жертвами 41-летнего педофила в Киеве стали девять девочек
41-летний мужчина, которого задержали в Киеве за изнасилование 10-летней школьницы, оказался причастным к 43-м преступлениям.
Как сообщили в Национальной полиции Украины, жертвами педофила стали девять девочек и девушек в возрасте от 9 до 16 лет.
По информации начальника Подольского управления полиции Павла Василенко, во время расследования преступления, связанного с сексуальным насилием в отношении 10-летней девочки, правоохранители установили причастность задержанного к еще восьми подобным случаям.
«Мужчина действовал по одной схеме: через интернет находил малолетних, с которыми налаживал дружеские отношения, а через некоторое время постепенно начинал с ними общаться на сексуальные темы. Кроме этого, он отправлял собеседницам изображения порнографического характера и просил прислать в ответ личные и откровенные фото», — отметил Павел Власенко.
Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении 43 преступлений по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие), ч. 2, 3, 4, 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция наиболее тяжкого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.
«Ранее суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 84 тысячи гривны, чем подозреваемый и воспользовался. Однако после сообщения фигуранту о подозрении в совершении новых эпизодов, суд изменил меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», — добавил Павел Василенко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаевской области педофила, который изнасиловал 13-летнюю девочку и чуть не взорвал дом, приговорили к 14 годам тюрьмы. Жительница селе Мешково-Погорелово Витовского района сообщила об изнасиловании дочери и назвали имя насильника — бывшего сожителя ее сестры.
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