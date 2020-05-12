Шоу-бизнес

12 мая 2020 года, в 22:00 по киевскому времени на официальном YouTube-канале «Евровидения» состоится первый онлайн-концерт международного конкурса. Известно, что из-за пандемии коронавируса «Евровидение-2020», которое должно было пройти в эти дни в Роттердаме (Нидерланды) было отменено. Но организаторы все же решили показать онлайн-концерты в дни запланированный полуфиналов — 12 и 14 мая. А 16 мая, когда должен был пройти финал, покажут специальное шоу.

Участники полуфиналов «Евровидения-2020» будут выступать в том же порядке, как это должно было состояться на большой сцене. Правда, зрительского голосования не будет. Из пятерки стран-основательниц конкурса 12 мая можно будет послушать представителей Германии и Италии. А 14-го — Франции, Испании и Великобритании.

— Вы будете в восторге! — пообещали организаторы онлайн-трансляции.

Известно, что в первом полуфинале появятся и представители Украины — группа Go-A с песней «Соловей».

— Признаюсь, никакого волнения у нас нет, — сказала «ФАКТАМ» солистка группы Екатерина Павленко. - Мы просто очень хотим увидеть, как организаторы конкурса вышли из этой непростой ситуации. Несмотря на то что «Евровидение» отменили, они все-таки нашли решение сделать так, чтобы люди смогли прикоснуться к этому празднику.

— Вы будете выходить в прямой эфир?

— Это будет смонтированное шоу, честно говоря, сами еще до конца не понимаем, как оно будет выглядеть. Мы не будем выходить онлайн, все наши интервью были записаны заранее. Кстати, появимся мы и 16 мая, представив еще одну нашу песню.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что группа GO_A изменила песню для «Евровидения».



3

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter