Спорт

В среду, 13 мая, исполняется 18 лет со дня смерти легендарного наставника киевского «Динамо» и сборных Советского Союза и Украины Валерия Лобановского, вошедшего в топ-10 тренеров в истории футбола по версии France Football. Седьмого мая 2002-го в конце поединка в Запорожье с местным «Металлургом» «рулевой» киевлян перенес инсульт и был срочно госпитализирован. Врачи почти неделю делали все возможное, но спасти Мэтра не смогли. Ему было 63 года…

Волею судьбы обстоятельно побеседовать с Валерием Лобановским мне посчастливилось всего два раза: первый — зимой 1997-го в его номере московского отеля «Космос» во время Кубка Содружества, второй — осенью 2000-го на балконе комнаты Валерия Васильевича на динамовской базе в Конче-Заспе.

В общем — немногим больше трех часов общения. Конечно, еще были десятки пресс-конференций до и после матчей, сами поединки (чаще выигранные). Но «мой» Лобановский остался в памяти не столько в многочисленных титулах, завоеванных его родным киевским «Динамо», сколько в тех двух интервью. Тогда передо мной сидел не просто великий тренер, а земной человек — мудрый, требовательный к собеседнику и улыбающийся своей едва заметной улыбкой.

Когда 13 мая 2002-го Валерия Васильевича не стало, это было и мое горе. Хорошо помню, что в тот теплый весенний день, когда футбольная Украина провожала Валерия Лобановского в последний путь, не могла скрыть слез даже природа — дождь лил как из ведра.

Лобановского-тренера, который за свою почти 35-летнюю карьеру наставника возглавлял всего два клуба — «Днепр» и «Динамо», а также четыре сборные — Советского Союза, ОАЭ, Кувейта и Украины, знали многие. А вот жить и работать рядом со специалистом, дважды выигравшим Кубок кубков, завоевавшим Суперкубок УЕФА и ставшим вице-чемпионом Европы, посчастливилось лишь некоторым. В разные годы своими воспоминаниями о Лобановском делились с «ФАКТАМИ» знаменитые люди футбола.

— Во времена нашей карьеры мы даже в сборной страны проводили на сборах по несколько месяцев, — рассказывал знаменитый футболист «Динамо» и сборной Советского Союза Геннадий Литовченко. — Возвращаясь в клубы, заезжали на базу за два дня до предстоящего поединка. А поскольку играли и в чемпионате, и в Кубке, и в еврокубках фактически каждые три-четыре дня, то семей практически не видели. И как только возникал вопрос, когда же у нас выходной будет, Валерий Васильевич произносил свою знаменитую фразу о том, что футболисты принадлежат не себе, а народу.

Лобановский требовал неукоснительного соблюдения дисциплины. Но в то же время он мог и понять футболистов. Помню, в Чехии после успешного матча с «Дуклой» мы зашли в бар выпить пива. Вдруг появляется Лобановский: «Это что такое?!» Мы: «Васильич, мы же по стаканчику…» Он посмотрел на нас, а потом говорит: «Ладно, ребята, вы — профессионалы. А ты, Саленко, молодой еще. Быстро отсюда!»

Под началом легендарного тренера киевское «Динамо» восемь раз побеждало в чемпионате СССР и пять раз — в чемпионате Украины

— Надо ли говорить, что при Лобановском «Динамо» возродилось — пробилось в полуфинал Лиги чемпионов, а на внутренней арене нам вообще не было равных, — вспоминал президент ФК «Динамо» Игорь Суркис. - На протяжении пяти лет с Валерием Васильевичем мы общались практически каждый день. На первых порах Васильич звонил мне домой часов в девять или в полдесятого и всегда говорил: «Добрый день, Игорь Михайлович». Не признаюсь же я ему, что еще отдыхаю. Но однажды трубку взяла моя супруга. «Добрый день, Ольга», — говорит Лобановский. «Доброе утро, Валерий Васильевич», — отвечает жена. С тех пор Валерий Васильевич раньше десяти часов мне не звонил. Очень деликатный человек был.

Кстати, многие до сих пор недоумевают: почему это Игорь Суркис постоянно с Валерием Васильевичем рядом на тренерской скамейке сидел. Расскажу. Началось все на московском Кубке Содружества. Представьте себе картину: темный, неуютный спорткомплекс «Спартак». Несколько минут до начала игры. Мы стоим себе в сторонке. Вдруг Васильич поворачивается ко мне: «Игорь Михайлович, можно вас на секунду?» Подхожу. «Садитесь, — говорит Лобановский и указывает на место рядом с собой. — Сегодня будете нести ответственность за результат вместе со мной». Мне аж плохо стало. Ну, думаю, если что, всех собак на меня повесит. Выиграли. Пошутил Лобановский, да и ладно, думаю. Но в следующий раз я только на трибуну, а Васильич снова: «Минуточку, а ну…» Вот так и просидели мы с ним до последнего дня. Кстати, на тренерской скамье я ни слова не произносил, нравилось мне что-то или нет. Есть Лобановский, есть Михайличенко, есть Демьяненко — им и общаться с футболистами.

Помню, однажды Васильич простудился и наблюдал за игрой из ложи. Я же по традиции направился перед матчем на скамейку. «Вы меня не поняли, Игорь Михайлович, — машет мне рукой Лобановский. — Ко мне поднимайтесь. Мы ведь вместе должны матч смотреть». А как он меня летом «пытал»! Поехал я с семьей на месяц отдохнуть, а сезон только-только начинается. Звонит Лобановский и с ходу: «Прилетайте на матч, а потом снова отправитесь отдыхать». «Васильич, — говорю, — я отдохну, вы эту игру и без меня выиграете». Помните, какое тогда преимущество у «Динамо» над соперниками было? «Тогда никаких гарантий на весь сезон я не даю». Думаю: «Мама моя родная, лучше я полечу». Понятное дело, что Валерий Васильевич играл, но все же…

В 1988 году Лобановский привел сборную СССР к званию вице-чемпиона Европы

— Всю жизнь рядом с Валерием Васильевичем была удивительная и преданная женщина — супруга Аделаида Панкратьевна, — рассказывал администратор «Динамо» Александр Чубаров, бок о бок проработавший с Лобановским почти два десятка лет. — Васильич носил одежду больших размеров, поэтому подобрать ее было нелегко. Мы даже спортивную экипировку для Лобановского специально заказывали. Но Аделаида Панкратьевна всегда находила для него самые лучшие вещи. Причем, как правило, обходилась без примерок. Покупала точь-в-точь. И, как говорится, по последнему писку моды.

Лобановский умел и любил красиво одеваться. У него были шикарные костюмы, красивые рубашки, галстуки. Однажды после возвращения из Кувейта одетого с иголочки Лобановского увидел Анатолий Пузач и ахнул: «Прибавляете, Васильич. Выглядите безукоризненно. Но это же ненадолго, скоро опять спортивную форму наденете». «Думаешь? Начиная с сегодняшнего дня, на протяжении месяца ты меня, Кириллыч, ни разу не увидишь в одном и том же костюме». И что вы думаете? Свое слово тренер сдержал! Помню, как-то в Вене я покупал Лобановскому галстук. Ему предстояла важная встреча, а подходящего галстука не оказалось. Васильич дал мне тысячу немецких марок, и я отправился по магазинам. Когда принес шелковый галстук от Кристиана Диора стоимостью 400 марок, Васильич покупку одобрил.

Для самого же Лобановского поход по магазинам был настоящей мукой. Он очень редко переступал их порог. Хотя однажды в Тбилиси пошел со мной на рынок. Приехали мы на стадион, а до игры еще куча времени. Я хотел быстро сбегать на рынок, чтобы купить кураги. Лобановскому, естественно, не говорил, что для него: этот фрукт, как известно, укрепляет сердечную мышцу. Неожиданно Васильич решил пойти со мной. Пришли. Я, как и положено на Кавказе, начал торговаться. Лобановский только услышал это, тут же возмутился и заявил, что больше со мной на базар ни ногой: «Что же ты делаешь? Зачем сбиваешь цену?» Никакие мои доводы, что, мол, на восточных рынках продавцам нравится, когда с ними торгуются, на него не действовали. А продавец, когда понял, что перед ним стоит САМ Лобановский, так обрадовался, что ни о каких деньгах вообще слушать не хотел: «Бэри все бэсплатно. Для такого чэлавэка нычэво нэ жалко!»

Валерий Васильевич с внуками

— Мы выросли в одном районе Киева, так что старшеклассниками часто виделись возле клуба имени Фрунзе, где собиралась по вечерам молодежь с Демеевки, — вспоминал, к сожалению, ныне покойный заслуженный тренер Украины Евгений Котельников. — А играли мы поначалу в разных командах: я — в «Динамо», а Валерий — в гороно. Хотя первый чемпионат Советского Союза среди юношей в 1957 году Лобановский провел в составе нашей команды. Он уже тогда выделялся среди ребят не столько ростом и золотистой шевелюрой, сколько трудолюбием и целеустремленностью.

Кстати, Валерий немного стеснялся своего роста и поэтому порой сутулился. На любой счет у него было свое мнение. Может, в ту пору у нас это и вызывало насмешку, но он упорно делал то, что считал нужным. Спортзалов было мало, поэтому зимой большинство ребят играли в хоккей. А Валерий без устали работал с мячом в коридорах. Зато весной на первых тренировках он выглядел значительно лучше «хоккеистов», жонглировал мячом, сколько хотел. И в футбол играл по-своему, хотя иногда это, наверное, и причиняло некоторые неудобства тренерам. До автоматизма Валерий отрабатывал штрафные. Освоил удар «падающий лист».

Кстати, Васильич всегда последним заходил в автобус команды, садился на одно и то же место… А еще, направляясь на стадионе к тренерской скамейке, никогда не наступал на линии между беговыми дорожками.

Когда Лобановский начинал говорить о футболе, а чаще всего он говорил именно об этом, то места шуткам не было. Но в очень узком кругу Васильич нередко проявлял свое тонкое чувство юмора, мог, как и каждый из нас, смеяться от души. Хотя даже любимый анекдот у него был о футболе. Приходит молодой человек к врачу и жалуется: «Доктор, помогите, ради Бога! Мне каждую ночь снятся крысы, играющие в футбол». — «Нет проблем! Вот, возьмите лекарство и прямо сегодня начинайте его принимать». — «Доктор, а можно с завтрашнего дня? У них сегодня финал»…

Валерий Лобановский похоронен на столичном Байковом кладбище

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в столице почтили память легендарного тренера Валерия Лобановского.

Фото ФК «Динамо»

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