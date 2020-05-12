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Украина

Под Офисом президента подожгли шины и устроили потасовки с полицией (видео)

15:45 12 мая 2020
офис президента
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Под Офисом президента жгли шины. Волонтер и бывший парамедик «Госпитальеров» Ярина Чорногуз призналась, что «огненную акцию» устроила она — в знак предупреждения президенту о недопустимости сдачи украинских интересов.

Учитывая, что дело происходило непосредственно у главного входа в Офис президента, вмешалась полиция, охраняющая здание. Огонь быстро потушили. Шина оказалась велосипедной.

Чорногуз пожаловалась, что полиция применила силу по отношению к ней и к побратиму — ветерану 10-й горно-штурмовой бригады. «Мы не совершили правонарушения. У нас был ненасильственный протест… А они толкали нас, занимались рукоприкладством», — рассказала активистка.

После акции с шиной девушку-парамедика задержали.

Напомним, два месяца назад Чорногуз объявила акцию протеста против политики сдачи территорий и отступления украинской армии. Местом протеста ветеран выбрала площадку у входа в Офис президента.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее Ярина Чорногуз и Анастасия Конфедерат были высажены водителем из автобуса посреди трассы, когда попросили перевозчика не крутить в салоне российские фильмы.

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