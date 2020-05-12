Шоу-бизнес

Стас Михайлов показал, как у него дома скучают по Украине (видео)

Российский певец Стас Михайлов, недавно переболевший коронавирусом, показал домашнее видео, которым хотел поддержать свою жену-украинку.

«Моя любимая жена Инна скучает по Родине!», — написал он, добавив теги — «карантин», «самоизоляция», «Украина».

Также Михайлов опубликовал видео, на котором дочь его жены от первого брака Ева танцует под песню KAZKA «Плакала». Девушка двигается так страстно, что поклонники Михайлова решили выдать ее замуж.

Видно, что в доме отмечали День матери в Украине, устроив для Инны Михайловой настоящий праздник – со сладостями и воздушными шарами.

А накануне Дня матери Инна отмечала день рождения. Она опубликовала видео, на котором младшая дочь Маша поздравляет ее.

Напомним, что Маша — шестой ребенок в многодетной семье Михайловых.

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