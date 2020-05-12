От коронавируса умерла сотрудница железнодорожной кассы, на которую плюнул больной пассажир

Мир

В одной из больниц британской столицы умерла сотрудница железнодорожной кассы на лондонском вокзале Виктория — 47-летняя Белли Муджинга. Как сообщает издание The Mirror, ей и ее коллеге в ходе ссоры плюнул в лицо разозлившийся пассажир, который заявил им, что болен коронавирусом. Спустя несколько дней после инцидента обе женщины заболели. Коллега Белли благополучно поправилась. Муджинге, у которой были сопутствующие респираторные проблемы, справиться с вирусом не удалось.

Британская транспортная полиция ведет расследование инцидента. Мужчину, который плевал в кассирш, разыскивают, но пока безуспешно.

Муджинга и ее муж переехали в Великобританию из Республики Конго в качестве политических беженцев в надежде на лучшую жизнь. У Белли осталась 11-летняя дочь.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что экс-тренер легендарного Мухаммеда Али умер от осложнений коронавируса.



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