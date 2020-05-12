Ярмоленко учит фанатов «Вест Хэма» украинскому языку (видео)

Спорт

Один из лидеров сборной Украины, футболист английского «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, добывший с национальной командой путевку на Евро-2020, провел лингвистический мастер-класс для болельщиков лондонского клуба.

ФК «Вест Хэм» опубликовал в Twitter видео, на котором Андрей предлагает фанатам попробовать изучить какой-то иностранный язык. В частности, наш легионер предложил начать со слова «Успіхів» на украинском языке.

«Молодые „молоты“, вы можете изучить другой язык? Хочу, чтобы вы попытались научиться говорить что-то на украинском языке! Не забудьте потом показать нам свои успехи», — гласит подпись под видео на официальной странице «Вест Хэма» в Twitter.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Ярмоленко проспорил супруге поход в лондонскую оперу.

Фото ФК «Вест Хэм»

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