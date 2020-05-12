По Прикарпатью пронеслась пылевая буря (видео)

Происшествия

Пылевые бури, подобные тем, что недавно были замечены под Киевом, 12 мая пронеслись по Прикарпатью. Возле Коломыи на трассе столкнулись две машины, застигнутые ненастьем. Судя по всему, ДТП случилось из-за нулевой видимости на дороге.

Видео опубликовала районная газета «Край» на странице в Facebook.

Синоптики предупреждали жителей Ивано-Франковской области, что 12 мая возможны порывы ветра до 20 метров в секунду. Был объявлен «желтый» уровень опасности, но о пылевых бурях в прогнозе не упоминалось.

Напомним, ранее экологи предупредили, что пылевые бури в Украине участятся и перестанут считаться из ряда вон выходящим событием. Предпосылками могут стать бесснежная зима и малое количество осадков весной.

Нынешней весной от пылевых бурь и их последствий в виде песчаных заносов на полях и дорогах пострадали Ровенская, Житомирская, Черниговская области.

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