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В первый день после карантина Киев замер в пробках (карта)
В Киеве 12 мая в первый день после смягчения карантина город встал в пробках. Заторы наблюдались утром — в период с 8 до 9 часов и возобновились вечером — после 18.00.
Городу аукнулся тот факт, что ослабление карантина не коснулось общественного транспорта. В те немногие трамваи и автобусы, которые вышли на маршруты, все еще нельзя попасть без спецпропуска. Потому основная часть пассажиров рассчитывала на такси и личный автотранспорт.
По состоянию на 19.00 в городе стоят все мосты через Днепр, а также подъездные пути к ним: Надднепрянское шоссе, Набережное шоссе, улица Саперно-Слободская.
В центре города затруднен проезд по бульвару Леси Украинки, бульвару Дружбы народов, бульвару Шевченко. Заторы наблюдаются на Чоколовском бульваре, по проспекту Победы, улице Олены Телиги и проспекту Степана Бандеры.
Напомним, возобновить обычный режим работы транспорта Кабмин пока не разрешил. Полный список отмененных запретов с 12 мая приведен в инфографике от КМУ.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»147
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