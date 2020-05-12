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Украина

В первый день после карантина Киев замер в пробках (карта)

19:20 12 мая 2020
пробки
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве 12 мая в первый день после смягчения карантина город встал в пробках. Заторы наблюдались утром — в период с 8 до 9 часов и возобновились вечером — после 18.00.

Городу аукнулся тот факт, что ослабление карантина не коснулось общественного транспорта. В те немногие трамваи и автобусы, которые вышли на маршруты, все еще нельзя попасть без спецпропуска. Потому основная часть пассажиров рассчитывала на такси и личный автотранспорт.

По состоянию на 19.00 в городе стоят все мосты через Днепр, а также подъездные пути к ним: Надднепрянское шоссе, Набережное шоссе, улица Саперно-Слободская.

В центре города затруднен проезд по бульвару Леси Украинки, бульвару Дружбы народов, бульвару Шевченко. Заторы наблюдаются на Чоколовском бульваре, по проспекту Победы, улице Олены Телиги и проспекту Степана Бандеры.

Напомним, возобновить обычный режим работы транспорта Кабмин пока не разрешил. Полный список отмененных запретов с 12 мая приведен в инфографике от КМУ.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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