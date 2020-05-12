Женщина, передававшая боевикам "ДНР" данные о перемещениях ВСУ, отделалась условным сроком

Происшествия

В Донецкой области вынесли приговор жительнице поселка Лиман, которая полгода передавала боевикам «ДНР» ценные сведения о перемещении военной техники ВСУ и украинских военных. Женщина была одной из тех, чью преступную деятельность пресекла СБУ в конце 2019 года. Гражданку признали виновной в помощи террористам, но тем не менее постановили освободить из-под стражи после оглашения приговора. Судья также распорядился снять арест, ранее наложенный на дом подсудимой.

В суде было объявлено, что обвиняемая пошла на сделку со следствием. Поэтому вместо реального срока женщина получила условный: пять лет с испытательным сроком три года. То есть, если в ближайшие три года она не совершит нового преступления, то будет считаться отбывшей наказание.

Было установлено, что женщина передавала секретные сведения о перемещениях украинских военных знакомому на оккупированную территорию. Для передачи данных использовалось приложение Telegram. Всего в период с 11 апреля по 17 октября 2019 года было отправлено 21 послание о колоннах с техникой, о погрузке эшелонов, об увиденных грузовиках с военными.

Напомним, ранее в Одессе задержанного офицера запаса ВСУ, подозреваемого в работе на российские спецслужбы, отпустили под личное обязательство, а бывшую военнослужащую Национальной гвардии заподозрили в работе на террористов «ДНР».

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