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- 07:45 Из глаза шестилетней девочки, которую привезли в больницу с жалобами на боли, выпал огромный жук
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Из глаза шестилетней девочки, которую привезли в больницу с жалобами на боли, выпал огромный жук (фото)
Шестилетняя Сибикайя Монк из американского штата Миссури посреди ночи проснулась и пожаловалась маме на боли в глазу. Девочка сказала, что у нее такое ощущение будто ее глаз горит. Под веком у нее виднелось что-то черное. Ее срочно повезли в больницу. Пока Сибикайя и ее родители ожидали своей очереди в приемном покое, из глаза ребенка выпал гигантский жук — размером примерно с фасолину. «Сибикайя зажмурилась, а когда она открыла глаза, он просто выскользнул оттуда», — рассказала мать маленькой пациентки.
Как сообщает издание Daily Star, хотя родители и медики были шокированы, сама девочка отнеслась к произошедшему довольно спокойно. Она попросила показать ей жука и даже дала ему имя. «Привет, Тодд!», — обратилась она к нему и спросила у мамы, не могли бы они оставить Тодда в качестве домашнего питомца. Но к тому времени жук был уже дохлым.
«Я тут пытаюсь справиться с приступом паники, а она просто говорит: „О, гляньте, жук. Пойдем поедим мороженого“», — говорит мать.
На всякий случай ребенку прописали принимать антибиотик в течение пяти дней. Глаз Сибикайи не был поврежден.
Предполагается, что жук залетел девочке в глаз, когда семья праздновала 21-летие ее старшего брата, устроив пикник на улице. Насекомое ползало в глазу у ребенка около девяти часов.
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Из глаза шестилетней девочки, которую привезли в больницу с жалобами на боли, выпал огромный жук (фото)
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