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Мир

От постоянного использования наушников у мальчика в ухе завелась черная плесень (фото)

8:38 13 мая 2020
Наушники
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

У десятилетнего китайского мальчика, чье имя не разглашается, завелась черная плесень в ушном канале.

Как сообщает издание Ettoday, грибковая инфекция была выявлена врачами детской больницы в Пекине. Мать привела к медикам сына, который жаловался на боль и заложенность уха.

Микоз ушного канала мог быть вызван рядом причин. Одной из них, как считают врачи, стало постоянное использование ребенком наушников. У мальчика была привычка ковырялся в ушах, что могло вызвать повреждение тканей. А длительное ношение наушников-вкладышей, нарушая вентиляцию и способствуя сохранению влаги и повышению температуры, создало идеальные условия для распространения плесени.

По словам доктора Ву Юхуа, мальчик прошел курс лечения. Ожидается, что он полностью поправится в течение ближайших недель. Если бы он не обратился за медицинской помощью вовремя, он мог бы лишиться слуха.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из глаза шестилетней девочки, которую привезли в больницу с жалобами на боли, выпал огромный жук.

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