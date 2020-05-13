Украина

Крупнейшие подрядчики «Укравтодора» компании «Автомагистраль-Юг» и «Ростдорстрой» заявили на выполнение ремонтов в 2020—2021 годах технику и рабочих, которые одновременно должны проводить работы в разных регионах Украины. Соответствующее исследование об имеющихся людях и технике у указанных лидеров дорожного картеля провели «Наші гроші» и «Лига антитраста» и пишут об этом в материале «Лидеры картеля срывают большое строительство Зеленского».

По информации СМИ, с этими компаниями пока заключены 86 контрактов на 17,19 миллиарда грн, по которым срок выполнения работ всплывает в этом и следующем годах: «В тендерных предложениях по этим торгам „Автомагистраль-Юг“ и „Ростдорстрой“ показывали одних и тех же рабочих на одной и той же технике, которые должны делать ремонты дорог в разных уголках Украины одновременно».

В ходе исследования СМИ проанализировали 36 закупок на сумму 5,13 миллиарда грн, которые выиграл «Ростдорстрой», а также 50 закупок на 12,06 миллиарда грн «Автомагистраль-Юга».

«В целом „Ростдорстрой“ пообещал отремонтировать 35 дорог и улиц в разных регионах силами 240 сотрудников. В свою очередь компания „Автомагистраль-Юг“ включила в предложения на 50 тендеров всего 330 рабочих», — сообщается в материале.

В исследовании СМИ отметили, что при этом дорожный рабочий должен быть физически в четко определенных местах ремонта дороги: «Например „Ростдорстрой“ заявил Петра Владимировича Дудьева на 2020 год на выполнение работ по 20 объектам в Винницкой, Черкасской, Николаевской, Полтавской и Одесской областях. „Автомагистраль-Юг“ заявил по полсотни одних и тех же дорожных рабочих по объектам в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Львовской областях».

СМИ подчеркнули, что, кроме манипуляций с работниками, компании также указывали в различных тендерах одну и ту же строительную технику.

«Автомагистраль-Юг» и «Ростдорстрой» обещали, что арендованные катки будут работать на 24 и 15 объектах соответственно. Более того, фирмы иногда вообще не указывали никаких данных об имеющейся технике в «Прозорро», а заказчики верили им на слово. К примеру, компания «Автомагистраль-Юг» указала соответствующую информацию о технике только в 26 из 50 закупок", — сообщили «Наші гроші».

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