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Происшествия

Готовили еду на Вечном огне: сеть возмутила выходка девушек в Белой Церкви (фото)

9:29 13 мая 2020
вечный огонь
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Белой Церкви Киевской области две девушки устроили хулиганский «перфоманс» в парке Славы. 11 мая подростки пришли к мемориалу и воспользовались вечным огнем как мангалом, чтобы приготовить еду.

Полиция просит всех помочь в розыске хулиганок. Информацию можно передать, позвонив на спецлинию 102. Принимаются в том числе и анонимные звонки.

По состоянию на 13 мая личности девушек установлены. Опознать нарушительниц помогли фотографии из соцсетей, хоть и не слишком хорошего качества.

вечный огонь

вечный огонь

Белоцерковские полицейские не исключают, что кто-то может последовать примеру юных нарушительниц. Горожан, заметивших такие хулиганские выходки, просят не медлить и сразу звонить в полицию. Жители Белой Церкви соглашаются, что подобные «акции» нельзя оставлять без внимания.

Напомним, в Киеве у Вечного огня также неоднократно совершались хулиганские выходки. В 2017 году вандалы залили мемориал цементом. В 2011 году скандально прославилась киевлянка Анна Синькова, пожарив на Вечном огне яичницу.

Фото Геннадій Дикий/Facebook

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