Есть повод: Марина Кинах празднует юбилей

Украина

13 мая отмечает юбилей известный общественный деятель, многолетний пресс-атташе Украинского союза промышленников и предпринимателей, заслуженный журналист Украины Марина Кинах.



Особое место в ее жизни занимает работа с детьми. «ФАКТЫ» не раз писали об организованных ею детских акциях, которые проходят уже более двадцати лет ко Дню защиты детей и празднику святого Николая. Дети вырастают, на фестивали приходят следующие поколения малышей, но многих Марина Владимировна помнит по именам, знает обстоятельства их жизни. Некоторым она помогла лично. Поэтому многосотенный зал всегда встает и взрывается приветствием: «Здравствуйте, мама Марина!» А с недавних пор фестиваль стал называться «У мене є майбутнє», на него приезжают дети из прифронтовой зоны Донбасса, для них устраиваются незабываемые праздники.



Марина Кинах — активная участница многих телевизионных программ. Она была одним из руководителей «Школы Леди» на сложном проекте «Від пацанки до панянки». Участие в социальных ток-шоу для нее имеет одну цель — помочь попавшим в беду, защитить слабого.



Готовность всегда прийти на помощь нуждающемуся, способность верно дружить, заразительная энергия молодости и созидательного действия — за это и любят эту замечательную женщину все, кто ее знает.



А несколько лет назад Марина Кинах вдохновила селекционеров голландской фирмы Florist Holland на создание нового сорта герберы «Леди Мара», выведенного и названного в ее честь. Ярко-розовая красавица действительно отличается от своих известных сородичей — у цветка совершенно необычный оттенок. Теперь этот сорт прекрасных цветов выращивают и в Украине.



«ФАКТЫ» поздравляют Марину Владимировну, прекрасную маму и бабушку, с чудесным юбилеем, желают ей крепкого здоровья и неувядающей молодости на долгие годы!

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