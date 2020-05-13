Политика

Тищенко открестился от своих же слов о «штабе» в ресторане «Велюр»

Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко озвучил новую версию о том, почему его ресторан «Велюр» оказался открытым в дни карантина, когда другим заведениям работать не разрешали. Тищенко отказался от своих слов о работающем в ресторане «своеобразном штабе».

«Не-не-не. У меня нет в „Велюре“ штаба», — заявил Тищенко в интервью «Украинской правде».

В то же время депутат признает, что в ресторане встречался с коллегами — народными депутатами. Именно они попали на видео журналистов-расследователей. Парламентарий рассказал, что ресторан в качестве места для встреч выбрал из-за удобного месторасположения в центре Киева.

«Журналисты неделю снимали одних и тех же людей. Это народные депутаты, которые приходили на встречи», — заявил Тищенко.

При этом депутат настаивает, что не все замеченные возле ресторана представители власти и бизнеса приходили именно к нему. Так, Тищенко утверждает, что не знает о цели визита в «Велюр» народного депутата Антона Яценко и менеджера «Метинвеста» Виталия Киселя.

Напомним, рестораторы были возмущены, что заведение «Велюр» депутата Тищенко получило привилегии в период карантина. После того, как вышел телесюжет о работающем заведении Тищенко, столичный ресторатор Дмитрий Федотенков заявил, что он отныне считает карантин аннулированным.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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