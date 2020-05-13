- 11:58 Кремль явно недоволен: Асад ищет новых союзников, чтобы удержать власть в Сирии
- 11:54 Командующий Нацгвардией вылечился от COVID-19
- 11:51 Поджог синагоги в Херсоне: стали известны подробности поимки нацистов
- 11:47 Видео, в котором покойник помахал рукой из гроба во время похорон, шокировало сеть
- 11:36 Свитолина вошла в топ-10 самых успешных теннисисток десятилетия
- 11:36 Степанов назвал возможные даты дальнейшего ослабления карантина
- 11:35 После 22 мая Украина перейдет на адаптивный карантин
- 11:17 Лобода похвасталась идеальной фигурой в белье: поклонников кое-что смутило
- 11:09 Заболевший коронавирусом мужчина явился на работу: подробности ЧП
- 11:05 Украинцам могут запретить ездить в Беларусь по внутренним паспортам: что об этом известно
- 10:51 На грани полного исчезновения: в сети показали свежие фото водохранилища в Крыму
- 10:43 Рианна названа самой богатой певицей Великобритании благодаря нижнему белью
Свитолина вошла в топ-10 самых успешных теннисисток десятилетия (видео)
Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая пятую строчку в мировом женском рейтинге, попала в престижный рейтинг самых успешных теннисисток последнего десятилетия.
Официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA) разместил нашу соотечественницу на восьмом месте с показателем в 26 164 набранных очков. Отметим, что в период с 2010-го по 2019 год Элина выиграла 14 титулов в одиночном разряде, один из которых — в 2020 году в мексиканском Монтеррее еще до введения карантина и глобальной отмены соревнований по всему миру.
Добавим, что лидерство в рейтинге самых успешных за последнее десятилетие уверенно удерживает американка Серена Уильямс, у которой 66 308 очков. На втором месте располагается чешка Петра Квитова (46 385), тройку лидеров замыкает румынка Симона Халеп (44 590).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина станцевала сексуальный танец и стала объектом для пародий со стороны коллег.35
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…