Свитолина вошла в топ-10 самых успешных теннисисток десятилетия (видео)

Спорт

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая пятую строчку в мировом женском рейтинге, попала в престижный рейтинг самых успешных теннисисток последнего десятилетия.

Официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA) разместил нашу соотечественницу на восьмом месте с показателем в 26 164 набранных очков. Отметим, что в период с 2010-го по 2019 год Элина выиграла 14 титулов в одиночном разряде, один из которых — в 2020 году в мексиканском Монтеррее еще до введения карантина и глобальной отмены соревнований по всему миру.

Добавим, что лидерство в рейтинге самых успешных за последнее десятилетие уверенно удерживает американка Серена Уильямс, у которой 66 308 очков. На втором месте располагается чешка Петра Квитова (46 385), тройку лидеров замыкает румынка Симона Халеп (44 590).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина станцевала сексуальный танец и стала объектом для пародий со стороны коллег.

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