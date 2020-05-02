Свитолина показала сексуальный танец: первую ракетку Украины уже пародируют коллеги (видео)

Спорт

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая пятую строчку в мировом женском рейтинге, продолжает радовать своих поклонников зажигательными танцами на карантине.

На этот раз украинка «зажгла» под хит Бейонсе — Crazy in Love. «Когда я полностью пропустила самый большой день в году», — написала теннисистка под видео, имея в виду международный день танца, который отмечался 29 апреля.

Танцы Элины настолько понравились ее российской коллеге Дарье Касаткиной, что она решила спародировать нашу соотечественницу. «Старалась изо всех сил, что скажете, ребят? Как тебе, Элина? Джей Ло, кого выбираешь? Взгляд кошки, грация картошки», – написала Касаткина.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что олимпийский чемпион гимнаст Олег Верняев шокировал фигурой на карантине.

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