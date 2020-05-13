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Видео, в котором покойник помахал рукой из гроба во время похорон, шокировало сеть
Сеть шокировало видео с похорон, снятое в индонезийском городе Манадо. Как пишет издание The Sun, пользователи интернета решили, что человека похоронили живьем. В ролике вокруг читающего на кладбище молитвы священника собрались скорбящие родственники. Потом камера показывает гроб со стеклянной панелью.
Слышно, как священник произносит слова из Библии: «Иисус сказал в Евангелии от Иоанна: Я — воскресение и жизнь. Тот, кто верит в Меня, если и умрет — оживет».
Через мгновения после этого видно, что в стеклянном окошечке покойник слабо машет рукой или же касается крышки гроба. Этого никто не замечает, и похороны идут своим чередом.
Многие люди, посмотревшие это видео, пришли в ужас. «Боже, они закопали его живым!», — писали в комментариях. Кто-то выразил мнение, что такие движения возможны в ходе трупного окоченения. Ученые ранее доказали, что иногда тела могут двигаться сами по себе после смерти в процессе разложения.
А кто-то предположил, что в стекле просто отражается рука священника.
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