Кремль явно недоволен: Асад ищет новых союзников, чтобы удержать власть в Сирии

Мир

Пандемия COVID-19 отодвинула на задний план практически все другие темы, которые еще два месяца назад были главными в обзорах международных новостей. Эти проблемы никуда не исчезли. Просто о них никто не говорил — всех волновал коронавирус. С постепенным ослаблением карантина на первые полосы западных газет возвращаются привычные заголовки. В начале мая европейская пресса вновь обратила пристальное внимание на Сирию, которая вот уже почти 10 лет остается одной из самых горячих точек в мире.

«В Сирии зачастую трудно отличить борьбу с терроризмом от государственного насилия в отношении политических оппонентов»

Как уже сообщали «ФАКТЫ», организация Amnesty International опубликовала доклад по Сирии, в котором обвинила режим Башара Асада и российских военных в умышленных бомбардировках школ и больниц в провинции Идлиб, которая пока еще остается под контролем оппозиционных сил. Асад предпринял попытку зачистить мятежный регион, и Россия его в этом поддержала. Amnesty International расценивает действия сирийских правительственных войск и их российских союзников как военные преступления.

После решения президента США Дональда Трампа вывести своих военных специалистов из Сирии и лишить тем самым поддержки сирийских курдов, которые наиболее активно помогали Штатам бороться против группировки «Исламское государство» (ИГ), российский лидер Владимир Путин на короткое время почувствовал себя единоличным хозяином в Сирии. У него были для этого все основания. Москва фактически спасла Асада, вмешавшись в сирийский конфликт. И Путин справедливо полагал, что президент Сирии отблагодарит его за это.

Однако не успели еще американские военные перебазироваться из Сирии в Ирак, как в игру вмешались одновременно два новых игрока — Турция и Иран. И Кремлю пришлось считаться с их амбициями.

О том, что сегодня происходит в Сирии, рассказывается в статьях двух солидных европейских изданий — Le Temps (Швейцария) и Le Figaro (Франция). «ФАКТЫ» объединили в этом материале полный перевод данных резонансных публикаций. Автором статьи в Le Temps является известный журналист Эммануэль Гриншпан. Статью в Le Figaro написал его французский коллега Жорж Мальбруно.

Вот что о ситуации пишет Le Temps.

«Через четыре с половиной года после начала российской военной операции в Сирии Владимиру Путину начинает казаться, что он слишком заждался. Статья, опубликованная в прошлом месяце бывшим российским послом в Сирии, проливает свет на возникшие со временем трещины в отношениях между Москвой и Дамаском. Статью написал Александр Аксененок, вице-президент Российского совета по международным делам (РСМД). Это влиятельная группа экспертов, обслуживающих Кремль. Статья отражает растущее разочарование Башаром Асадом.

В картине, изображенной дипломатом, содержится беспрецедентно жесткая критика, которая совершенно не совместима с речью министра иностранных дел Сергея Лаврова, опубликованной в СМИ. Александр Аксененок отмечает, что «в Сирии зачастую трудно отличить борьбу с терроризмом от государственного насилия в отношении политических оппонентов». Ссылаясь на недавнее усиление напряженности на юго-западе Сирии, он указывает на «таинственные убийства, угрозы, похищения людей, которые значительно участились в контексте бесчинств сирийских спецслужб», и предполагает, что именно спецслужбы стали причиной эскалации.

С не слишком дипломатической откровенностью в адрес главы сирийского государства бывший посол в Дамаске описывает, как «даже в районах, подконтрольных правительству, по-прежнему действуют „местные законы“ — поборы и взятки с любых видов торговли, транзита, транспортных перевозок, гуманитарных конвоев — в интересах цепочки, состоящей из привилегированных армейских подразделений и служб безопасности, коммерческих посредников и связанных с ними лояльных правительству крупных бизнесменов, традиционно близких к семье президента». «Эту заинтересованную группу наверху совершенно не интересует мирное соглашение», — уверен Аксененок.

«Те, кто хочет политических реформ, не могут говорить об этом открыто в атмосфере тотального страха и полного контроля со стороны секретных служб», — продолжает дипломат. В довершение к этому страна «нуждается по меньшей мере в 250 миллиардах долларов, что в 12 раз больше нынешнего сирийского ВВП». «Восстановление экономики и развитие политической системы возможны только на основе международного участия и совершенно иного инклюзивного подхода», — подчеркивает Аксененок.

Между тем отсутствие гибкости у сирийского диктатора сорвало все инициативы российской дипломатии по налаживанию политического диалога с оппозицией, какой бы умеренной она ни была. Хуже того, в конце февраля отчаянные усилия по захвату провинции Идлиб, находящейся под контролем сил повстанцев, поддерживаемых Анкарой, переросли в прямые столкновения между турецкими военнослужащими (Эрдоган потерял от 33 до 70 человек) и российскими военными. Крупной эскалации удалось избежать в последний момент, 22 февраля, благодаря телефонному разговору между Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

И после этого раздражение Москвы вызвали маневры Башара Асада между его различными союзниками — Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые вновь открыли свое посольство в Дамаске в 2018 году.

Статья была опубликована 17 апреля на сайте Международного дискуссионного клуба «Валдай», еще одного круга влиятельных экспертов, с которыми регулярно консультируется Владимир Путин. Фирменный знак «Валдай» вдобавок к РМСД придает вес данному посланию, по своей форме напоминающему о традиционном методе Москвы оповещать экспертное сообщество об изменении политики или как минимум об усилении давления на конкретную мишень.

Для независимого эксперта по международным отношениям Владимира Фролова эта статья является прежде всего сигналом от российской дипломатии, разочарованной в том, что ее влияние в сирийском вопросе уменьшается в пользу военных. «Аксененок всегда высказывал свое плохое мнение об Асаде. Наша дипломатия по-прежнему очень скептически относится к лидеру, который вновь сорвал женевские переговоры по сирийской конституции. Но министр обороны России Сергей Шойгу остается на стороне Асада. То же самое касается Путина», — считает Фролов.

Сразу после появления статьи российское прокремлевское издание опубликовало необычный опрос, в котором утверждалось, что только 32% сирийцев поддерживают Башара Асада. Приводились даже предполагаемые варианты его замены. Материал, появившийся на сайте Федерального агентства новостей (ФАН), вскоре был удален. Однако наблюдателям известно, что это издание принадлежат бизнесмену Евгению Пригожину, давнему знакомому Владимира Путина. Покровитель наемников из «группы Вагнера», воюющих в Сирии и Ливии после того, как они воевали в Украине, также является несостоявшимся претендентом на нефтяные и химические активы в Сирии. Недавно Дамаск предпочел Пригожину иранских инвесторов.

«Эта медийная кампания против Асада проводится полностью по его собственной инициативе», — полагает Владимир Фролов. «Но некоторые игроки в Москве считают, что Пригожин полезен для того, чтобы через него посылать сигналы о недовольстве России».

«Русские могут отступиться от Асада, но не сейчас. Сначала они должны найти влиятельного человека, который станет его преемником и будет им верен»

А вот как описывает ситуацию Le Figaro.

«Разрываемый на части своими иранскими и российскими покровителями Башар Асад находится еще в состоянии войны со своим богатым двоюродным братом и финансистом Рами Маклуфом. В каком-то смысле происходящее можно назвать своего рода сирийским вариантом известного американского сериала «Даллас».

Двоюродный брат Башара Асада и самый богатый человек в Сирии Рами Маклуф, который накачивал финансами сирийский режим в течение 15 лет, выпустил второй видеоролик, где он снова призвал президента не лишать его всего состояния во имя борьбы с коррупцией.

В этой истории, достойной лучших триллеров, некоторые элементы кажутся само собой разумеющимися. Правительство отняло у Маклуфа эскорт и телохранителей. «И если его убьют, то можно будет сказать, что его застрелили террористы», — предупреждает сирийский оппозиционер Хайтам Манна.

«Башар хочет обобрать своего двоюродного брата. Точка невозврата уже пройдена», — утверждает Хайтам Манна. «Рами зашел слишком далеко», — признается его бывший приближенный в Дамаске. В своем втором видеоролике он протестует против арестов некоторых своих близких сотрудников сирийской разведкой, в то время как он был — и признает это — одним из их главных финансистов режима.

«Он обнаружил, что правительство задерживает и ставит под угрозу своих лояльных граждан. Это бесчеловечно!» — с иронией говорит Роберт Форд, американский посол в Дамаске до 2012 года.

«Будет ли третий видеоролик?» — встревоженно спрашивает один европейский дипломат, попросивший не называть его имя. Между тем подобные разногласия в Дамаске могут только порадовать Россию, главного союзника сирийского режима, с учетом того, что они подчеркивают отсутствие единства вокруг Асада, которым Владимир Путин, судя по всему, недоволен. Во всяком случае именно об этом твердят сирийские оппозиционеры после публикации в апреле информационным агентством, принадлежащим близкому другу российского президента, яростных статей против Башара Асада.

Три статьи, опубликованные агентством ФАН, принадлежащим олигарху Евгению Пригожину, осудили «коррупцию в Сирии», которая «хуже терроризма», и констатировали, что Асад ослабел, так как у него только 32% сторонников в своей стране, согласно загадочному опросу, проведенному якобы среди 1 400 человек. Позже статьи были удалены, а посольство России в Ливане отрицало какую-либо поддержку Кремля в отношении этих высказываний.

«Какова бы ни была степень правдивости этих статей, российское послание Асаду было отправлено», — приходит к выводу дипломат.

С ним согласен Хатйам Манна, находящийся в контакте с Москвой. «И после дела Маклуфа русские не хотят, чтобы эти истории получили большой размах», — утверждает оппозиционер.

Тем не менее у Владимира Путина было несколько поводов для упреков в адрес своего сирийского союзника, которого он спас путем военного вмешательства России в 2015 году. Во-первых, это не понравившийся Москве телефонный разговор между наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммедом бен Заидом и Асадом — первый с начала сирийского конфликта в 2011 году. Официально речь шла о борьбе с вирусом COVID-19. Но наблюдатели в основном интерпретировали этот разговор как желание ОАЭ подорвать российско-турецкое февральское соглашение по Идлибу, поскольку Турция является предметом особой ненависти Абу-Даби как из-за ее действий в Сирии и Ливии, так и из-за ее поддержки Катара, заклятого врага Эмиратов. Взамен бен Заид, видимо, предложил большую сумму денег Асаду, который не выразил неодобрения против подобной антитурецкой вспышки гнева, поскольку Анкара оккупировала часть его территории.

«С помощью этих статей русские дали понять Асаду, что он не должен касаться соглашения по Идлибу, что ему не следует считать себя непотопляемым, что они могут возложить на него ответственность за хаос в стране, и что в конечном итоге при его правлении вопрос войны не разрешается, и все это порадует Запад. Одним словом, русские не женаты на Башаре», — так трактует появление статей по Сирии французский эксперт по Ближнему Востоку Фабрис Баланш.

По мнению одного из дипломатов ООН, «российское разочарование в отношении Асада проистекает из того, что они отрицательно относятся к вмешательству со стороны иранцев, которые уже контролируют различные аспекты социальной и экономической жизни в Сирии».

В глазах россиян это нечестная конкуренция. Они думают, что благодаря своему вмешательству они спасли Асада. «Им должен достаться самый большой кусок сирийского пирога, но они его до сих пор не получили. Асад отдал иранцам Латакию, которая является важным портом, добычу фосфатов, и у него даже появилась идея предложить иранцам компанию мобильной связи, но русские этому воспротивились», — говорит дипломат.

Новый эпизод напряженности между Москвой и Дамаском поднимает вопрос о сохранении российской защиты Асада. «Русские могут отступиться от Асада, но не сейчас. Сначала они должны найти влиятельного человека, который станет его преемником и будет им верен», — полагает дипломат из ООН.

«Асад всегда упорствовал перед лицом российского давления, потому что он знает, что Россия не может позволить себе потерпеть неудачу в Сирии», — отмечает Йост Хилтерман, директор отдела International Crisis Group по Ближнему Востоку. Глава государства, даже очень ослабевший, знает, что он может сорвать планы своего русского союзника. И чтобы оказать сопротивление Москве, он без колебаний сближается с другим своим союзником — Ираном. Тем более что Тегеран обвиняет Москву в том, что она недостаточно содействует предотвращению бомбардировок иранских военных баз в Сирии со стороны Израиля. «Рано или поздно будет обсуждаться иранское военное присутствие в Сирии, так же, как и турецкое», — утверждает Хайтам Манна.

Учитывая перспективу вывода американских войск, россияне и иранцы уже конкурируют друг с другом в восточной Сирии. Россия строит вертолетную базу в 50 км к востоку от Ракки. Но иранцы оказались на шаг впереди после того, как «завербовали офицеров из племен, обратившихся в шиизм ради своей военной карьеры», — утверждает Фабрис Баланш, по мнению которого «Асад приструнит олигархов, как это сделал Путин».

«Под санкциями экономика выдохнется, мы станем свидетелями повторной национализации со всеми полномочиями, предоставленными спецслужбам. Это то, чего не понял Рами Маклуф», — уверен Хайтам Манна.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на днях в сирийской провинции Алеппо на фугасе подорвался военный автомобиль с группой офицеров-снайперов ФСБ. Практически одновременно повстанцы в селе Сахль аль-Габ уничтожили членов банды «Вагнера», захватив при этом большое количество трофейного оружия

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Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ»

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