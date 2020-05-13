Доллар дешевеет, а евро дорожает: что происходит с курсами валют

Деньги



Если на прошлой неделе курсы доллара и евро постепенно снижались, то после длинных выходных ситуация несколько изменилась. По сравнению с показателями пятницы, 8 мая, американская валюта подешевела на 3 копейки, а вот европейская, напротив, подорожала на 17 копеек. Так, 13 мая НБУ установил официальные курсы на уровне 26,79 грн за доллар и 29,08 грн за евро. На наличном рынке тоже наблюдается незначительное укрепление евро и снижение курса доллара. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 26,68 грн, купить — по 27,00 грн; евро — сдать по 28,69 грн, купить — по 29,27 грн.

«За неделю курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,4−0,8%. — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,97 грн до 26,79 грн (-0,7%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время упали с 26,94−26,97 грн до 26,74−26,76 грн (-0,8%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,87−27,15 грн до 26,75−27,02 грн (-0,4% - -0,5%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сократилась с 1,1% до 1,0% за счет более быстрого снижения курса продажи. После выходного в понедельник, когда рынки были закрыты, во вторник курс доллара на межбанке заметно упал, обновив минимумы с 17 марта.

Аналитики банка J. P. Morgan поделились новым прогнозом по экономике Украины. В числе прочего прогноз касается курса гривни. По расчетам экспертов банка, курс доллара к концу второго квартала текущего года может вырасти до 29,5 грн, затем снизиться до 29 грн в конце третьего и четвертого кварталов и вернуться к 29,5 грн в конце первого квартала 2021 года.

В течение ближайшей недели мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,6 грн, а наличный доллар в банках — около 26,6−26,9 грн", — прогнозирует Иосуб.

Эксперты пояснили, с чем связана нынешняя ситуация на валютном рынке и какие факторы могут повлиять на ее изменение.

«Курс гривни в среду, 13 мая, укрепился до 26,71 гривни за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика формируется под влиянием продажи валюты в размере 500 млн долларов со стороны Нафтогаза, а также выкупа НБУ валюты в резервы по 20 млн долларов накануне и уже сегодня на старте торгов.

Предложение иностранной валюты превышает спрос, поддерживая гривню. Однако это ситуативное движение рынка, вызванное значительным дисбалансом. Как только предложение уйдет, рынок начнет возвращать утраченные позиции.

Также накануне Минфин разместил короткосрочные облигации внутреннего государственного займа на 19,4 млрд грн под менее чем 11,3%. Укрепление гривни поддерживают заявления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что он надеется на подписание меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом до конца мая. МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на 1,5 года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

Вероятно, сегодня гривня останется в диапазоне 26,65−26,75 гривни за доллар, однако под влиянием поступающих новостей курс может сменить направление", — считает Шевчишин.

Без преувеличения, вся Украина ждет окончательного выхода из карантина. Однако это событие может негативно отразиться на курсе национальной валюты. Она начнет дешеветь. По мнению экспертов, нынешнее снижение курса доллара вызвано снижением спроса со стороны населения.

«Спроса нет в основном из-за того, что у населения не осталось „лишних“ денег, которые можно вложить в валюту, — считает Андрей Шевчишин. — Но, похоже, что после завершения карантина ситуация изменится и курс доллара начнет расти. Поэтому те, кто сейчас купит валюту, к концу года неплохо на этом заработают», — отметил эксперт.

Пока и бизнесмены не спешат запасаться валютой, но вскоре ситуация может измениться.

«У бизнеса сохраняется отложенный спрос на валюту, который в полной мере начнет реализовываться, как только страна станет выходить из карантина, — сообщил сайту „Сегодня“ эксперт Олег Пендзин. - Поэтому тем, кто имеет гривневые излишки и хочет их конвертировать в доллары, самое время делать это в дни затишья, когда курс на минимуме».

Стоит отметить, что согласно опубликованному на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обзоре экономической активности, из-за пандемии коронавируса в январе — марте 2020 года зафиксировано падение на 1,2% внутреннего валового продукта. По прогнозам правительства, ВВП Украины в 2020 году снизится на 4,8%, инфляция составит 6,8%. В то же время, согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, а рост потребительских цен будет на уровне 4,5%.

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