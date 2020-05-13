Маленьких основателей Киева одели в защитные костюмы медиков (фото)

Общество и люди

13 мая в столице Украины прошла акция-перформанс в поддержку украинских врачей: скульптуры малышей — основателей Киева Кия, Щека и Хорива и их сестры Лыбеди, установленные на Почтовой площади, облачили в защитные противоэпидемические костюмы. Организаторы акции — автор этой композиции скульптор Владимир Журавель и Союз ветеранов АТО во главе с Тарасом Костанчуком.

Вот что рассказал «ФАКТАМ» один из инициаторов перфоманса, участник войны на Донбассе Сергей Мищенко (позывной «Яр»):

— Коронавирусом уже заболели более 15 тысяч украинцев, причем каждый пятый — работник медицинского учреждения. С начала вспышки эпидемии активисты общественной организации участников боевых действий «Сармат» и благотворительного фонда «Справедливость» регулярно привозят в больницы средства защиты, антисептики, продукты. К сожалению, медики не обеспечены должным образом. Нередко они фактически ценой своей жизни спасают пациентов. 21 медик умер, заразившись вирусом.

Во многих странах люди по-разному выражали свою благодарность тем, кто сейчас находится на передовой борьбы с коварным заболеванием. Мы тоже решили поддержать мировой флешмоб и напомнить всем, что обеспечить медиков всеми необходимыми средствами защиты мы просто обязаны.

К слову, уже седьмой раз малыши Кий, Щек, Хорив и Лыбедь надевают новые костюмы. Киевляне и гости столицы видели их в вышиванках и с ангельскими крыльями, в новогоднем убранстве и в морской форме. Теперь они станут «врачами».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в 20 городах Украины прошла необычная массовая акция «Стоп культурный карантин».

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