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Авиасообщение с 22 мая не восстановят: украинцев призывают отказаться от покупок билетов на самолеты
До 22 мая международное авиасообщение точно не возобновится. Поэтому не следует покупать авиабилеты до этой даты, какие бы акции не обещали перевозчики. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Ранее в министерстве предупредили, что Евросоюз вряд ли откроет воздушное пространство для пассажирских перевозок до 15 июня.
«Понимаю, что там доступные, привлекательные цены, но потом они (билеты), в лучшем случае, будут обмениваться на ваучеры. Фактически улететь никто не сможет. Тем более напоминаю, что другие страны также закрыли границы для иностранных граждан», — заявил Криклий в эфире Hromadske.
Министр признался, что не понимает начавшегося «драйва» со скупкой билетов. «Лететь куда? Вы прилетаете и на границе вам говорят „возвращайтесь домой“. Все, билет сгорел», — объяснил глава Мининфраструктуры.
Напомним, ранее глава правительства Денис Шмыгаль объявил, что после завершения всеукраинского карантина 22 мая будет объявлен адаптивный карантин, а о возобновлении прежнего режима работы транспорта речь пока не идет.129
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