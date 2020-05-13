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В 31 год скоропостижно скончалась княжна Голицына — правнучка последнего императора Австрии

В американском штате Техас за неделю до своего 32-летия скоропостижно скончалась княжна Мария Петровна Голицына (по мужу — Мария Сингх). Причиной смерти, как сообщает издание Express, стал разрыв аневризмы.

У княжны, которая три года назад вышла замуж за шеф-повара отеля Derek в городе Хьюстон Риши Сингха, остался двухлетний сын Максим.

Мария приходилась правнучкой последнему императору Австрии Карлу I. Она была дочерью князя Петра Голицына и эрцгерцогини Марии-Анны Австрийской. Мария — четвертая по старшинству из шести их детей.

Князь Петр — генеральный директор и председатель компании TMK Ipsco — филиала российской Трубной Металлургической Компании. Семья Голицыных покинула Россию после революции. Петр родился в Южной Америке, куда его родители переехали из Югославии после Второй мировой войны.

Мария родилась в Люксембурге. Среди ее предков — представители таких знаменитых фамилий, как Лопухины Вяземские, Чертковы, Ермоловы, Демидовы, Оболенские, Васильчиковы, Безобразовы, Апраксины, Шереметевы, Шуваловы и Воронцовы-Дашковы, король Португалии, герцог Пармский и многие другие аристократы.

Мария с сыном

Мария с мужем

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