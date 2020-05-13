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Санкции в действии: Кадырова лишили страницы в Instagram
В Instagram в очередной раз заблокировали страничку руководителя Чечни Рамзана Кадырова.
Как сообщает «Кавказ.Реалии», доступа к аккаунтам помимо Кадырова лишились председатель чеченского парламента Магомед Даудов, вице-премьер Абузайд Висмурадов и депутат Госдумы Адам Делимханов.
В компании Facebook по этому поводу заявили, что блокировка странички Кадырова связана с тем, что в отношении руководители Чечни введены санкции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», странички Кадырова в Facebook и Instagram блокировали и в 2017 году. Тогда руководитель Чечни попал в «список Магнитского» — в него попадают люди, нарушающие права человека.15
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