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Мир

Санкции в действии: Кадырова лишили страницы в Instagram

15:09 13 мая 2020
Рамзан Кадыров
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Instagram в очередной раз заблокировали страничку руководителя Чечни Рамзана Кадырова.

Как сообщает «Кавказ.Реалии», доступа к аккаунтам помимо Кадырова лишились председатель чеченского парламента Магомед Даудов, вице-премьер Абузайд Висмурадов и депутат Госдумы Адам Делимханов.

В компании Facebook по этому поводу заявили, что блокировка странички Кадырова связана с тем, что в отношении руководители Чечни введены санкции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», странички Кадырова в Facebook и Instagram блокировали и в 2017 году. Тогда руководитель Чечни попал в «список Магнитского» — в него попадают люди, нарушающие права человека.

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