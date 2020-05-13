- 18:04 "Сериал" стал неинтересным: почему Зеленский стремительно теряет популярность в соцсетях
- 17:49 Угрожал топором: Сумская рассказала, как ушла от мужа с ребенком на руках
- 17:42 «Украинский флаг висит дома в Лос-Анджелесе рядом с бразильским», – экс-легионер «Динамо»
- 17:39 Глава райадминистрации на Винниччине попал в страшную аварию в «проклятом» месте
- 17:31 Наиболее пораженный COVID-19 областной центр Украины решился на смягчение карантина
- 17:08 В "бригаде" мусорщиков, работавшей на свалке под Херсоном, были даже маленькие дети
- 17:05 "Перетрудились": в Раде задымилась система для голосования, объявлен перерыв
- 17:03 Зеленский сообщил, когда и как карантин ослабят еще больше
- 16:51 Потап: «Мы с Настей давно живем, как семья»
- 16:44 В сеть попали школьные фото Брэда Питта: он выглядит братом-близнецом своей дочери Шайло
- 16:33 У Шмыгаля придумали, куда пристроить сотни тысяч безработных
- 16:31 Кабмин разрешил украинцам заказывать в ресторанах столик на четверых
«Украинский флаг висит дома в Лос-Анджелесе рядом с бразильским», – экс-легионер «Динамо» (фото)
Бразильский защитник Данило Силва, с 2010-го по 2017-й выступавший за киевское «Динамо», вспомнил время, проведенное в Украине, а также рассказал, какие памятные сувениры напоминают ему о нашей стране.
«В моем доме в Лос-Анджелесе (Силва защищает цвета ФК „Лос-Анджелес“ с 2019 года. — Авт.) украинский флаг висит рядом с родным бразильским. Также на почетном месте у меня лежит и вышиванка. А вот футболку с гербом Украины — трезубцем — я часто одеваю, когда выезжаю в город или на тренировку», — поведал футболист в интервью официальному динамовскому сайту.
Также бразилец вспомнил, что он чувствовал, когда в Украине начиналась война с Россией. «Я помню, как в ноябре все начиналось. Как раз в это время, до наступления холодов, моя жена с детьми всегда уезжали в Бразилию и возвращалась в Киев уже после того, как команда приезжала с зимних сборов. Так же она поступила и в тот раз. Что касается меня, то за себя я не боялся, но я искренне переживал за страну и гордился украинцами, которые встали на защиту своей родины. Очень много людей погибло, а за время революции их количество исчислялось сотнями, и от этого на душе было очень грустно», — поделился своими эмоциями Данило.
Отметим, что на своей странице в Instagram Силва поздравил киевское «Динамо» с 93-летием, которое его бывший клуб отмечает 13 мая. «Поздравляю с днем рождения киевское „Динамо“. 93 года многих побед и достижений. Я счастлив, что принимал участие в истории величайшего клуба Украины», — написал бразилец на украинском и португальском языках, прикрепив яркое фото с динамовской атрибутикой.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший легионер «Динамо» Вукоевич угрожал убить свою жену, толкая и вырывая телефон.80
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!