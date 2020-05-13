«Украинский флаг висит дома в Лос-Анджелесе рядом с бразильским», – экс-легионер «Динамо» (фото)

Спорт

Бразильский защитник Данило Силва, с 2010-го по 2017-й выступавший за киевское «Динамо», вспомнил время, проведенное в Украине, а также рассказал, какие памятные сувениры напоминают ему о нашей стране.

«В моем доме в Лос-Анджелесе (Силва защищает цвета ФК „Лос-Анджелес“ с 2019 года. — Авт.) украинский флаг висит рядом с родным бразильским. Также на почетном месте у меня лежит и вышиванка. А вот футболку с гербом Украины — трезубцем — я часто одеваю, когда выезжаю в город или на тренировку», — поведал футболист в интервью официальному динамовскому сайту.

Также бразилец вспомнил, что он чувствовал, когда в Украине начиналась война с Россией. «Я помню, как в ноябре все начиналось. Как раз в это время, до наступления холодов, моя жена с детьми всегда уезжали в Бразилию и возвращалась в Киев уже после того, как команда приезжала с зимних сборов. Так же она поступила и в тот раз. Что касается меня, то за себя я не боялся, но я искренне переживал за страну и гордился украинцами, которые встали на защиту своей родины. Очень много людей погибло, а за время революции их количество исчислялось сотнями, и от этого на душе было очень грустно», — поделился своими эмоциями Данило.

Отметим, что на своей странице в Instagram Силва поздравил киевское «Динамо» с 93-летием, которое его бывший клуб отмечает 13 мая. «Поздравляю с днем рождения киевское „Динамо“. 93 года многих побед и достижений. Я счастлив, что принимал участие в истории величайшего клуба Украины», — написал бразилец на украинском и португальском языках, прикрепив яркое фото с динамовской атрибутикой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший легионер «Динамо» Вукоевич угрожал убить свою жену, толкая и вырывая телефон.

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