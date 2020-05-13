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"Перетрудились": в Раде задымилась система для голосования, объявлен перерыв (видео)
В Верховной Раде были вынуждены объявить перерыв после того, как задымился пульт для голосования народного депутата Максима Ткаченко (фракция партии «Слуга народа»).
Первыми видео поделились коллеги «пострадавшего», народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.
«Переработали уже … зеленая кнопка загорелась», — прокомментировал инцидент Железняк.
«Уже железо не выдерживает турборежим. Нет дыма без огня!», — отреагировал представитель оппозиции Гончаренко.
Напомним, 13 мая депутаты монобольшинства приняли скандальный закон о банках, который неофициально называют «антиколомойский». Принятие стало возможным только благодаря специальной процедуре.84
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