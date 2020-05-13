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Общество и люди

В "бригаде" мусорщиков, работавшей на свалке под Херсоном, были даже маленькие дети (фото)

17:08 13 мая 2020
дети работали на свалке под Херсоном
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Городок из «халабуд», в которых проживали несколько семей, приехавших из Мукачево, обнаружили полицейские. Как сообщил «ФАКТАМ» начальник ГУ Нацполиции Херсонской области Александр Прокудин, это был рейд по выявлению нарушений трудового законодательства и недопущению трудовой эксплуатации детей. Вместе с полицейскими его проводила служба по делам детей, экологическая инспекция, специалисты по контролю за соблюдением трудового законодательства.

25 человек, среди которых дети от 2 до 12 лет, жили в антисанитарных условиях. В лачугах не было ни света, ни воды. Зарабатывали на жизнь тем, что выискивали в мусоре бутылки и прочие предметы из пластика. В назначенные часы к свалке подъезжали автомобили приемщиков пластика, которые рассчитывались с работниками деньгами. Как взрослые, так и дети имели крайне запущенный вид.

Для проверки состояния детей их поместят в больницу, где окажут необходимую помощь. Взрослых должны оформить в приют для временного пребывания.

Проверяется также информация об эксплуатации детей на сортировке мусора.

Много вопросов возникло и к администрации городской свалки, которая не имеет права допускать на ее территорию посторонних, а также обязана следить, чтобы не было несанкционированного вывоза мусора с территории свалки, особенно в период карантина.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о херсонской многодетной семье, в которой вечно пьяный отец кормил малышей в возрасте от 1 до 5 лет гнильем из мусорного ведра.

И в Днепре горе-родители растили детей в страшных условиях. Двух малышей обнаружили в помещении практически без мебели, холодильника и работающего санузла. В грязной ванне уже копошились черви.

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