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Дожди и температурные качели: синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца текущей недели
Дожди, ветер, грозы, в Карпатах рекордный майский мороз — погода в Украине не устает преподносить сюрпризы. А в ближайшие дни, по прогнозу, ожидается жара до плюс 25.
Когда и надолго ли тепло вернется в Украину — с этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным синоптикам.
В четверг, 14 мая, дожди возможны по всей стране, кроме южных областей, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в западных областях температура воздуха до +12, на юге столбики термометров достигнут отметки +21 градус.
В пятницу, 15 мая, небольшие дожди ожидаются на западе и юге страны, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем на западе Украины температура воздуха поднимется не выше +13 градусов, на юге воздух прогреется до +21 градуса, в Крыму — до +22.
В субботу, 16 мая, небольшие дожди возможны на западе и в центре, а также местами на востоке страны, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем на западе Украины столбики термометров вновь покажут +13 градусов, на юге — +21, в Крыму — до +22.
В воскресенье, 17 мая, ожидается солнечная погода, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем на севере местами +14 градусов, на юге — по-прежнему 21 градус тепла.
Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач, небольшие дожди ожидаются на всей территории Украины.
— Дожди немного опустят столбики термометров до умеренных показателей, которые сохранятся на протяжении второй декады мая. В третьей декаде потеплеет, но тоже возможны дожди. Ожидается, что ближе к концу мая пройдут ливни и похолодает.
По мнению народного синоптика Леонида Горбаня, дожди продержатся в Украине до 15 мая. «Несмотря на дожди, будет тепло — до плюс 23. По моим расчетам, с 19 мая на четыре дня придут осадки, из-за чего температура опустится до 19−22 градусов тепла. С 26 мая и до конца мая ожидается потепление, столбики термометров поднимутся до 25- 27 градусов выше нуля. Правда, и в этот период возможны небольшие дожди», — добавил синоптик.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач дал прогноз, что лето-2020 в Украине будет жарким, но с дождями и градом.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»18
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