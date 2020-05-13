СМИ пишут о возможном досрочном увольнении главы Офиса финансового контроля Геннадия Плиса

Украина

Временно исполняющий обязанности председателя Госаудитслужбы (Офиса финансового контроля) Геннадий Плис может быть досрочно уволен со своей должности. Об этом сообщает «24 канал».

По информации СМИ, изначально планировалось, что он пробудет на посту до конца карантина. Но, несмотря на все, освобождение может произойти и раньше. Возможной причиной СМИ называет желание ведомства заблокировать приоритетный проект «Большая стройка» президента Владимира Зеленского.

«Государственная аудиторская служба Украины, которая с недавних пор реорганизуется в Офис финансового контроля — это единственный орган в вертикали исполнительной власти, контролирует эффективность использования средств налогоплательщиков и при этом уполномоченный требовать разрыва контрактов и блокировать финансовые проведения. Но Кабмина важно иметь на этом посту максимально профессионального и незапятнанного специалиста, чтобы не быть заподозренными в желании скрыть собственные финансовые недостатки», — сообщает «24 канал».

СМИ напомнили, за период работы Плиса на должности председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации в 2012—2013 гг., Фининспекция обнаружила хищений на 164 млн грн. Тем не менее, это не помешало назначить Плиса первым заместителем председателя КГГА в 2016—2017 гг., где он попал в скандал с выводом денег с полукоммунального банка «Хрещатик».

«Далее в 2018 году Плис стал заместителем госсекретаря Кабмина, откуда осенью 2019 году в правительстве Алексея Гончарука он „перекочевал“ на должность заместителя министра финансов. С должности он был уволен со всем правительством Гончарука», — сообщается в материале.

На самом деле, как утверждают источники в правительстве, вопрос смены главы Госаудитслужбы Кабмином просто стоял «в очереди».

СМИ называет вызовом для Плиса решение «дилеммы большого строительства»: «Его предшественник Игорь Буграк начал достаточно опасную игру по рынку дорожного строительства. В частности, накануне его освобождения от должности Госаудитслужба приказала разорвать сразу два крупных контракта с представительством турецкой компании Onur — ООО „Онур Конструкцион Интернешнл“. Причинами для расторжения договоров с „Онур“ стали незначительные неточности в документах, которые не повлияли на качество заявки и способность компании выполнить подрядные работы. Теперь результаты тендера придется отменять, торги проводить еще раз, потеряв более месяца на подготовку новой документации и организации закупки».

По информации СМИ, решение Офиса финансового контроля в офисе президента в буквальном смысле восприняли как «черную метку» проекта «Большая стройка»: «Не секрет, что именно Onur является подрядчиком одного из флагманских проектов инициативы Зеленского — строительства нового моста через Днепр в Запорожье, а также целого ряда других знаковых объектов, реализации которых ждут водители и перевозчики по всей Украине. А продолжение работы Onur в Украине турецкой стороне гарантировал лично президент Владимир Зеленский».

Сегодня Геннадий Плис фактически оказался на распутье. С одной стороны, в случае обжалования решений своего предшественника в суде, ему придется защищать позиции Госаудитслужбы. С другой стороны, если окажется, что действия Буграка были политически или финансово мотивированы — решение придется отменить.

По неофициальной информации, несмотря на целый ряд репутационных рисков, Плис готов сделать выбор в пользу первого варианта, поскольку он получит больше общественного одобрения и при этом не вызовет вопросов политической мотивации.

«Но последствия понятны — стратегические договоренности Зеленского о расширении сотрудничества с турецкими инвесторами почти наверняка канут в Лету, а международные партнеры, которые следят за развитием ситуации вокруг автодорожной отрасли, в очередной раз задумаются, стоит ли увеличивать финансирование проектов в Украине», — говорится в материале «24 канала».

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