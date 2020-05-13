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Украина

Фонд Губского окажет психологическую помощь детям с Донбасса и Крыма

19:33 13 мая 2020
Семья
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Фонд интеллектуального сотрудничества «Украина-ХХI века» бывшего депутата Верховной рады Богдана Губского разработал программу по оказанию психологической поддержки детям из Донбасса и переселенцев из Крыма, которые имеют посттравматический синдром, полученный в результате военного конфликта на Востоке Украины и оккупации Крыма. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Фонд отмечает, что по данным ООН, по меньшей мере 500 000 детей из Донбасса и переселенцев из Крыма имеют посттравматический сидром.

«За 6 лет войны на Востоке Украины выросло целое поколение, для которого обычными стали психологические страдания, тревога, депрессия, агрессия и снижение удовлетворенности жизнью. Трудно понять последствия этой трагедии для самих детей и Украины в целом», — говорится в сообщении пресс-службы.

В фонде отмечают, что цель программы — психологическая помощь по преодолению последствий посттравматического синдрома и реинтеграция в общество около одного миллиона детей — жертв вооруженного конфликта на Донбассе и оккупации Крыма.

В рамках программы планируется координация усилий украинских и международных партнеров, в частности, подготовка психологов способных выявить и проанализировать потребности каждого ребенка и найти индивидуальные подходы к их решению

В Фонде отмечают, что составляющей комплексной психологической помощи будут также занятия по профориентации, лидерских навыков, патриотизма, гражданской ответственности и другие, синергия которых поможет восстановить психологическое равновесие, вернуть пострадавшим детям ощущение безопасности, способствовать их социализации и интеграции в украинское общество.

«Во время пилотной части программы ежемесячно планируется оказывать психологическую поддержку около 100 детям. В рамках программы планируется охватить около 225 000 детей», — сообщилив фонде.

Ранее фонд уже привлек для участия в программе ряд ведущих отечественных общественных и академических организаций и сейчас ведет переговоры с международными партнерами из США, Великобритании и стран ЕС.

Кроме того, по словам Губского, уже получено согласие на партнерство от мирового лидера в области детского психического здоровья Anna Freud National Centre for Children & Families (Великобритания).

Координатором от британской стороны будет руководитель Anna Freud Centre профессор Peter Fonagy — кавалер Ордена Британской империи.

В дальнейшем рассматриваются планы создания Национального центра помощи детям и семьям, пострадавшим от военных конфликтов, с его трансформацией в региональный центр Восточной Европы под эгидой ООН.

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