Под солнечными панелями вырастает на 40% больше урожая: энергетическое ноу-хау на Харьковщине

Наука и технологии

В Дергачевском районе Харьковской области впервые в Украине построена солнечная электростанция, под панелями которой продолжили выращивать овощи и другие сельхозкультуры. Практика показала, что такое решение не только не вредит растениям, а идет им на пользу, позволяет сохранять влагу в почве. При этом удастся снизить сроки окупаемости солнечной электростанции со стандартных 5,5 до 3,5 лет. Экспериментальная солнечная электростанция построена на относительно небольшой площади — 400 кв. м. Теперь ее размеры планируется увеличить до 2 га (в 25 раз).

Станислав Игнатьев

— В этом проекте мы воплотили наработки ученых из Fraunhofer Institutes, который объединяет усилия ведущих университетов Германии в проведении прикладных исследований, в том числе в области агрофотовольтаники (получения электрической энергии и выращивание сельхозкультур одновременно на одних и тех же площадях), — рассказал «ФАКТАМ» по телефону. — Получилось так, что одно из аграрных предприятий Харьковщины решило обзавестись солнечной электростанцией, чтобы иметь собственный автономный и экологически чистый источник электроэнергии. Но предприятию не хотелось выводить ради этого часть земель из сельхозоборота. Мы предложили попробовать использовать разработку специалистов из Германии.

— Сколько времени у вас ушло на создание необычной солнечной электростанции?



— На разработку проекта — два месяца, и еще месяц на монтаж. Фотоэлектрические элементы мы заказали в Китае. Установили их на опорах на высоте от 2 до 2,2 м. Этого достаточно, чтобы под ними проезжал стандартный минитрактор с открытой кабиной, а также была возможность выполнять весь комплекс сельхозработ. Фотоэлектрические элементы мы разместили на поле так, чтобы под ними было достаточно света для нормального развития растений. Там царит микроклимат, позволяющий сохранять влагу в почве, а значит экономить на поливе: утренней росы хватает растениям на весь день. Кроме того, в самые жаркие полуденные часы панели обеспечивают им комфортную тень.

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— Такой микроклимат повлиял на урожайность?



— Да, она заметно выросла как раз за счет микроклимата: создания оптимальной температуры, удержания влажности и затенения в солнцепек. Вначале землю под панелями солнечной электростанции засеяли кормовыми травами. Урожай собрали на 35% больше обычного. Затем посадили помидоры и огурцы. Урожай получился примерно на 40% выше, чем в среднем собирают с такой площади.



— Можете назвать сумму, в которую обошелся этот проект?



— Да, понадобилось около 180 тысяч долларов. Замечу, что после того, как площадь электростанции и будет увеличена до 2 га, агрофирма не только полностью обеспечит свои потребности в электроэнергии, но и сможет продавать ее излишки по «зеленому» тарифу.



Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Одесской области аграрии бьют тревогу из-за небывалой засухи, которая уничтожила посевы на огромных площадях. Также сообщалось, что в этом году эксперты прогнозируют неурожай из-за аномально теплой зимы, нехватки влаги и обилия насекомых-вредителей.

Фото Станислава Игнатьева со страницы в Facebook

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