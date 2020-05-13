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Мир

В Германии объяснили, почему впустили "невъездного" Козака в Берлин

23:15 13 мая 2020
Дмитрий Козак
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Германии сделали исключение для находящегося под санкциями заместителя главы Администрации Владимира Путина Дмитрия Козака и разрешили его въезд в страну. По информации росСМИ, это было сделано ради организации переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Отметим, ранее стало известно о подготовке Россией провокации накануне нового раунда заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

«В ЕС предусмотрены определенные исключения и процедуры при блокировании въезда, в том числе предыдущая информация других государств-членов. Исключения касаются, к примеру, переговоров о разрешении конфликта на востоке Украины. Эти правила были соблюдены», — заявил представитель правительства Германии.

О прибытии заместителя главы Администрации президента РФ Козака специальным рейсом в Германию стало известно утром 13 мая. По данным СМИ, он планирует установить личный контакт с помощником канцлера Германии.

Напомним, накануне Украина выступила с новыми инициативами по урегулированию вооруженного противостояния на Донбассе.

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