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Украина

Переговоры в Минске хотят проводить в новом формате: что задумал Ермак

14:07 7 мая 2020 57
Андрей Ермак
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Наряду с усилением украинской делегации в Трехсторонней контактной группе чиновниками и парламентариями, украинская сторона планирует привлечь к переговорам в Минске переселенцев.

Как передает «Украинская правда», об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. «Украина будет доминирующей стороной всех дальнейших переговоров… Со следующего заседания Украина представит с нашей стороны людей, которые являются представителями (оккупированных) территорий. Это — граждане Украины. Это очень важно, так как очень многие люди, проживающие на территории „Л/ДНР“, получили российские паспорта», — заявил Ермак и добавил, что к дискуссии привлекут вынужденно перемещенных лиц, уехавших с временно оккупированных территорий Донбасса.

По его словам, так будет нарушена «монополия», когда к переговорам в Минске привлекали лишь представителей так называемых «ЛНР» и «ДНР». Андрей Ермак также уточнил, что список переселенцев, которых собираются привлечь к переговорам, составит вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и его ведомство.

Глава Офиса президента, комментируя усиление Украиной группы переговорщиков, заявил, что ждет ответных шагов от России, чтобы та повысила уровень своего представительства в ТКГ. По словам Ермака, он, как и замглавы администрации Путина Дмитрий Козак, продолжит курировать переговорный процесс.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в марте 2020 года Ермак предварительно согласовал создание так называемого «консультативного совета» с участием представителей ОРДЛО, и подвергся жесткой критики — главе Офиса президента пеняли, что он своими действиями переводит Россию из участницы конфликта в наблюдателя.

Однако соглашение так и не было подписано, хоть эта процедура и была назначена на 25 марта 2020 года

Тем временем в команде Зеленского собираются провести местные выборы в Украине, в том числе, и на временно оккупированных территориях, уже осенью 2020 года.

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Переговоры в Минске хотят проводить в новом формате: что задумал Ермак

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