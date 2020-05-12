Россияне готовят подлую провокацию на Донбассе: в сети раскрыли сценарий

Украина

На Донбассе в пунктах пропуска через линию разграничения ожидаются провокации. Специально свезенные люди под видом возмущенного населения будет пикетировать пункты пропуска, требуя открыть свободный проход-проезд на подконтрольную Украине территорию, то есть последовать сценарию, ранее предложенному Европой и ООН. О готовящихся провокациях предупредил журналист Леонид Матюхин, бывший спикер пресс-центра АТО и корреспондент АрмияInform.

Согласно сведениям журналиста, протесты будут приурочены к очередной встрече участников Минских переговоров. Цель провокации — очернить Украину в глазах западных партнеров и заставить пойти на уступки в ходе переговоров.

По информации Матюхина, провокации 13 мая возможны в пунктах пропуска «Гнутово», «Майорское», «Марьинка», «Новотроицкое», «Станица Луганская». Есть вероятность, что одними словесными перепалками протестующие не ограничатся и попробуют еще и применить оружие, чтобы пострадало гражданское население. На месте будут присутствовать съемочные группы российских телеканалов, а кадры будут использованы в кремлевской пропаганде.

Напомним, ранее на Банковой предложили провести переговоры минской группы в новом формате: подключить к работе переселенцев с Донбасса. Также предлагается усилить делегацию в минской контактной группе депутатами и заместителями министров, принуждая Россию к зеркальным мерам.

Фото dpsu.gov.ua

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