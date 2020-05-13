"Виноватой" будет Навка? Онкобольной Заворотнюк грозит заражение коронавирусом

Шоу-бизнес

После того, как во вторник, 12 мая, стало известно о госпитализации пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и его жены Татьяны Навки с коронавирусом, поклонники проходящей курс лечения от рака актрисы Анастасии Заворотнюк забили тревогу: жизнь их любимицы подвергается большой опасности.

Об этом пишет «Экспресс-газета».

Как известно, онкобольные входят в группу повышенного риска при коронавирусе: болезнь протекает у них тяжелее и с большей вероятностью летального исхода.

В середине апреля в Instagram-аккаунте Заворотнюк появилась редкая публикация — как раз в честь Татьяны Навки (13 апреля олимпийской чемпионке, уроженке Днепропетровска, исполнилось 45 лет). По этому поводу Анастасия (или ее родные) опубликовала подборку снимков, запечатлевших Татьяну и Петра на льду.

Но ограничилось ли тогда поздравление только соцсетью — не ездил ли Петр лично к Татьяне, и не была ли она уже тогда инфицирована?

Точно неизвестно, когда в последний раз фигуристка общалась с Петром Чернышевым, но исключить риск заражения, по мнению фанатов, нельзя.

Как известно, Песков заразился в Кремле, поскольку продолжал ходить на работу даже несмотря на тотальный карантин. В свою очередь Навка заразилась от Дмитрия, после чего они решили лечиться в больнице, чтобы не подвергать опасности членов своей семьи.

Близкие Пескова и Навки уже уточнили, что их коронавирус не коснулся, в частности дочь Пескова Лиза оказалась абсолютно здоровой. При этом известно, что Дмитрий и Татьяна могли заразиться не вчера, а несколькими днями ранее, при этом они могли контактировать со своими друзьями и коллегами.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Татьяна Навка заявила о том, что болезнь у нее проходит в легкой форме, в отличие от ее мужа. Но в то же время фигуристка перестала чувствовать запахи, что, по мнению доктора Комаровского, является симптомом заражения COVID-19.

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