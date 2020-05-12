Пресс-секретарь Путина подцепил коронавирус

Мир

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заразился коронавирусом. Свой диагноз представитель администрации российского президента подтвердил российским СМИ.

Напомним, ранее коронавирусную инфекцию подтвердили у премьер-министра России Михаила Мишустина. До этого COVID-19 заболел главврач московской больницы, куда Путин приезжал инспектировать процесс подготовки к борьбе с инфекцией.

12 мая Россия вышла на второе место в Европе (после Испании) по количеству выявленных случаев заражения COVID-19. С начала вспышки заболевания в России инфицировались 232 тысячи 243 человека.

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