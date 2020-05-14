26.65 / 26.93 28.69 / 29.13
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Чтобы взять под контроль коронавирус, потребуется пять лет – ведущий ученый ВОЗ

7:58 14 мая 2020
Пробирки в лаборатории
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Для того, чтобы взять под контроль распространение коронавируса может потребоваться от четырех до пяти лет. Такое заявление сделала на конференции одна из ведущих ученых Всемирной организации здравоохранения Соумия Сваминатан. На эти сроки могут влиять такие разные факторы — в том числе, как меняется вирус, какие будут приниматься сдерживающие меры и когда будет разработана вакцина.

Как пишет издание The New York Post, Сваниматан сказала, что на данный момент вакцина «кажется лучшим выходом», но имеются вопросы относительно того, насколько она будет эффективна и безопасна, а также относительно ее производства и справедливого распространения.

Ученый также заявила, что потенциально пандемия может стать еще серьезнее. И, если вирус мутирует, вакцина будет бесполезна.

Между тем эксперт ВОЗ Майк Райан сказал, что никто не может сейчас предугадать, когда пандемия отступит. И призвал с осторожностью ослаблять карантин.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Коронавирус летом не отступит: врач-инфекционист озвучил прогноз.

13

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Мелисса Этеридж

Сын знаменитой певицы умер в 21 год от передозировки наркотиков (фото)

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози

Развод: брат экс-президента Франции выгнал из дома жену-актрису

Огурец

Использовал огурец не по назначению: в РФ парня госпитализировали после его "игр" на карантине

Красотка до похудения

Абонемент в спортзал не помог: женщина рассказала, как смогла похудеть до свадьбы на четыре размера

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер