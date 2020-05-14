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Чтобы взять под контроль коронавирус, потребуется пять лет – ведущий ученый ВОЗ
Для того, чтобы взять под контроль распространение коронавируса может потребоваться от четырех до пяти лет. Такое заявление сделала на конференции одна из ведущих ученых Всемирной организации здравоохранения Соумия Сваминатан. На эти сроки могут влиять такие разные факторы — в том числе, как меняется вирус, какие будут приниматься сдерживающие меры и когда будет разработана вакцина.
Как пишет издание The New York Post, Сваниматан сказала, что на данный момент вакцина «кажется лучшим выходом», но имеются вопросы относительно того, насколько она будет эффективна и безопасна, а также относительно ее производства и справедливого распространения.
Ученый также заявила, что потенциально пандемия может стать еще серьезнее. И, если вирус мутирует, вакцина будет бесполезна.
Между тем эксперт ВОЗ Майк Райан сказал, что никто не может сейчас предугадать, когда пандемия отступит. И призвал с осторожностью ослаблять карантин.
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