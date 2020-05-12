Мир

В субботу, 8 мая, американская газета The New York Times опубликовала открытое письмо, авторами которого стали более 100 врачей и специалистов в области здравоохранения из разных стран мира. Они требуют, чтобы такие гиганты, как Facebook, Google и Twitter заняли более жесткую позицию в связи с дезинформацией, распространяемой о пандемии нового коронавируса. «Наша задача — обеспечить безопасность людей. В настоящее время мы, однако, имеем дело не только с пандемией COVID-19, но и со всемирной „инфодемией“, при которой дезинформация, распространяемая в социальных сетях, ставит под угрозу жизнь людей по всему миру», — подчеркивается в письме. Среди тех, кто поставил подписи под этим воззванием, оказались ведущие немецкие специалисты: глава института вирусологии берлинской клиники Charité Кристиан Дростен, и вирусолог из Брауншвейга Мелани Бринкман, научный сотрудник Центра исследования инфекционных заболеваний имени Гельмгольца, профессор Технического университета, старший врач Университетской клиники Бонна Йорг Эллингер, директор клиники психиатрии, психотерапии и психосоматики при больнице Johanniter-Krankenhaus в Тройенбрицене Кристофер Роммель.

«Инфицированные наиболее заразны за день до появления симптомов»

Система здравоохранения Германии продемонстрировала лучшие свои качества во время пандемии COVID-19. Хотя ФРГ входит в группу стран, где число инфицированных превышает 100 тысяч человек, немецкие больницы успешно справились с волной пациентов, зараженных новым коронавирусом. В Германии выздоровели уже более 147 тысяч пациентов. Активными остаются менее 18 тысяч случаев, что является лучшим показателем среди государств, наиболее пострадавших от пандемии.

Опыт немецких врачей неоценим. Это признают их коллеги из других стран. В этом материале «ФАКТЫ» собрали мнения лучших специалистов из Германии по главным вопросам, которые волнуют людей во всем мире: как не заразиться, для кого коронавирус представляет наибольшую опасность, эффективны ли принятые властями меры борьбы с распространением вируса, насколько оправдано ослабление карантина, когда закончится пандемия?

Вирусолог Кристиан Дростен был награжден специальной премией за выдающийся вклад в освещение ситуации вокруг пандемии COVID-19. Он стал одним из ведущих и наиболее известных экспертов по новым инфекционным заболеваниям в Европе.

Дростен ведет специальный подкаст на сайте телекомпании NDR. Он уверен, что ношение защитной маски поможет предотвратить невольное распространение инфекции теми, кто уже инфицирован, но еще не догадывается об этом, поскольку болезнь у него протекает без симптомов. Профессор указывает на то, что особое коварство коронавируса состоит в длительном инкубационном периоде. Новейшие исследования и математические модели, по словам Дростена, доказывают, что 44 процента случаев заражения окружающих происходят до появления симптомов у носителя вируса. «Инфицированные наиболее заразны за день до появления симптомов. При этом бо́льшая часть инфекционной активности заканчивается уже через четыре дня после появления симптомов. Если у кого-то в течение четырех дней были симптомы, он почти перестал быть заразным. А через неделю наличия симптомов он больше не заразен», — утверждает Дростен.

По мнению вирусолога Кристиана Дростена, бо́льшая часть инфекционной активности заканчивается уже через четыре дня после появления симптомов болезни

При этом он делает важное уточнение: речь в данном случае не идет о тяжелых случаях, требующих госпитализации. В момент подключения таких пациентов к аппаратам искусственной вентиляции легких, наиболее пораженного вирусом органа, риск заражения для медицинского персонала как раз весьма высок.

Выступает за обязательное ношение масок и глава берлинского государственного Института имени Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер. Примечательно, что в начале пандемии он скептично относился к обычным матерчатым маскам и считал, что следует полагаться только на специальные медицинские маски. В конце апреля Вилер изменил свое мнение. Он поддерживает необходимость повсеместного использования масок, но лишь в качестве дополнительного элемента защиты.

«Матерчатые маски способны удерживать капли, когда человек говорит или кашляет, и тем самым могут помочь защитить других. Но при этом они не помогают защитить самого носителя маски. Очень важно это осознать», — снова и снова повторяет профессор Вилер.

Глава берлинского государственного Института имени Роберта Коха Лотар Вилер выступает за обязательное ношение масок

Его поддерживает глава Института вирусологии и исследований ВИЧ медицинского факультета Боннского университета профессор Хендрик Штрек. Еще 21 апреля он написал в Twitter: «Именно в этой хрупкой ситуации важна действенная концепция гигиены: 1. Сохранять дистанцию. 2. Часто и тщательно мыть руки. 3. Кашлять в соответствии с этикетом (Hustenetikette). 4. Оставаться дома при плохом самочувствии. 5. Средства защиты рта, если невозможен пункт 1».

Под Hustenetikette в Германии понимается следующее правило: кашлять и чихать следует в сгиб локтя, а не прикрывая рот ладонями.

«Мы обнаружили вирусы на предметах и на ручках дверей»

Как видите, Штрек считает социальное дистанцирование значительно более действенным средством защиты, чем ношение маски, но он ни в коем случае не отказывается от этой меры. Ученый считает, если каждый рядом с вами в маске, то все друг друга фактически немного защищают.

Особенно важно, что эта рекомендация звучит из уст профессора Штрека, которого за последний месяц не раз неправильно цитировали многие русскоязычные СМИ. Широко распространилось сделанное якобы им заявление, будто коронавирус нежизнеспособен на различных поверхностях, так что заразиться COVID-19 можно исключительно воздушно-капельным путем.

Профессор Хендрик Штрек подчеркнул, что большинство людей заражается не от соприкосновения с поверхностями

Штрек со столь категоричными заявлениями никогда не выступал. Приписываемые ему слова были выдернуты из интервью, опубликованного 6 апреля в еженедельнике Die Zeit. Профессор тогда рассказал об исследованиях, которые под его руководством в конце марта — начале апреля проводились в городке Гангельт, ставшем одним из очагов эпидемии в Германии после крупной карнавальной вечеринки в середине февраля.

Проверяли разные поверхности, к примеру, пульты дистанционного управления телевизорами. «Мы обнаружили вирусы на предметах или на ручках дверей. Один раз даже в воде из унитаза после того, как у человека был понос. Однако нам ни разу не удалось вырастить из них действующие вирусы. Это по меньшей мере указывает на то, что большинство людей заражается не от соприкосновения с поверхностями», — вот точные слова Штрека. Он ни в коем случае не исключал полностью возможность заражения при соприкосновении с поверхностями.

Кристиан Дростен, кстати, тоже сомневается в том, что поверхности могут стать серьезным источником заражения, но только в домашних условиях. «Я почти уверен, что в домашних условиях не имеет смысла уделять очень большое внимание обработке дезинфицирующими средствами всевозможных поверхностей. Совершенно иное дело — больницы, где такая обработка необходима!» — заявил он. Дростен считает также, что дезинфекция улиц городов с помощью автоцистерн, как это делали, например, в Китае, «оказывает на население скорее психологическое воздействие, чем реально способствует сдерживанию распространения инфекции».

Дростен является противником преждевременного смягчения карантинных мер, прежде всего — открытия довольно большого количества магазинов, и уже тем более торговых центров. «Мы в Германии находимся в особенно благоприятной ситуации, поскольку рано приступили к мерам дистанцирования. Но в эти дни я с сожалением наблюдаю за тем, как мы это преимущество, возможно, полностью растеряем», — заявил он в своем подкасте в конце апреля.

С ним согласна Мелани Бринкман. «Полагать, будто уже можно говорить об улучшении ситуации, является большой иллюзией. Мы все еще находимся в начале пандемии, это многие забывают», — подчеркнула она в опубликованном 22 апреля интервью Der Spiegel.

Бринкман считает, что правительство Германии, 20 апреля смягчившее некоторые ограничительные меры, подало обществу неправильный сигнал. «Немцы теперь будут уже менее серьезно относиться к вирусу и увеличат число контактов. Если это случится, то мы скоро вновь окажемся там, где были в самом начале», — опасается она.

«Мы получим вторую волну инфекции, которая будет еще более тяжелой, чем нынешняя, потому что она охватит уже всю страну и куда меньше будет ограничена определенными точками, как это имело место в ходе первой волны», — предупреждает эксперт.

Вирусолог Мелани Бринкман считает, что правительство Германии, смягчившее некоторые ограничительные меры, подало обществу неправильный сигнал

Журналисты задали Бринкман вопрос: когда же вновь можно будет в компании с друзьями поехать куда-нибудь в отпуск развлечься? Ответ профессора был лаконичный: «Когда будет вакцина!»

Такого же мнения придерживаются и остальные немецкие ведущие вирусологи. Обычно они дают один год в качестве срока, в течение которого придется сохранить те или иные карантинные ограничения в жизни общества.

«Люди должны быть готовы к повторному введению серьезных ограничений к зиме»

«Боюсь, что тема масок и общих правил гигиены — под этим я прежде всего подразумеваю сохранение дистанции в отношении окружающих — будут занимать нас, вероятно, целый год», — заявил недавно директор Института медицинской микробиологии при Галле-Виттенбергском университете Александр Кекуле в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Дростен, например, уверен, что через год вакцина появится в необходимых объемах. «Думаю, мы можем положиться на науку и ожидать, что к этому моменту в следующем году мы сможем снабдить вакциной или двумя-тремя разными вакцинами, которые сейчас одновременно разрабатываются, значительную часть населения», — заявил он в недавнем интервью австрийской телекомпании ORF.

Однако с точки зрения распространения вируса и жесткости карантина этот год может пройти очень неравномерно. «Возможно, сезонный эффект позволит нам благополучно пройти через лето с мягкими мерами, с ослаблением нынешних ограничений. Для такого сценария важно, чтобы, с одной стороны, лето было теплым и сухим, а с другой — чтобы люди ответственно отнеслись к потенциальным новым предписаниям и чтобы социальные контакты проходили по возможности на открытом воздухе, а не в помещениях», — подчеркнул Дростен.

«Коллективного иммунитета будет все еще мало, и с иммунологически наивным населением мы вступим в зимнюю волну заражений. Это было бы опасно», — предупреждает немецкий эксперт. Если это все же произойдет, люди должны быть готовы к повторному введению серьезных ограничений к зиме.

Ни один из умерших не болел исключительно COVID-19

А вот профессор Штрек отказывается делать какие-либо прогнозы относительно сроков появления вакцины. «Любое предсказание о том, что у нас будет вакцина, несерьезно, потому что мы этого просто не знаем. Есть много возбудителей вирусов, вакцины против которых мы ищем годами, и их до сих пор нет. Например, ВИЧ, гепатит C, малярия и сифилис», — заявил Штрек в интервью ZDF 24 апреля.

Сразу несколько научных организаций Германии взялись ответить на вопрос, как долго продлится пандемия, используя данные медиков и метод математического моделирования. В исследовании приняли участие Гейдельбергский университет, Франкфуртский институт перспективных исследований и Юлихский исследовательский центр, в котором находится один из мощнейших суперкомпьютеров в мире.

Пока опубликованы промежуточные итоги. «Ни один из смоделированных сценариев не позволяет надеяться, что удастся быстро преодолеть этот кризис», — заявила DW участница исследования Мария Барбаросса.

Одна из разработанных моделей предполагает постепенное и частичное ослабление карантинных ограничений в ФРГ. То есть открытие с начала мая школ и университетов, многих магазинов и ресторанов, а с июня — возобновление работы в офисах и деятельности большинства спортивных и прочих объединений, но усиленное тестирование и изолирование зараженных. Именно так все пока и происходит в реальности. Расчеты показывают, что пик числа инфицированных в стране должен прийтись на конец ноября 2020 года. Тогда в Германии коронавирус будет предположительно зафиксирован одновременно у 1,3 миллиона человек.

Другой сценарий подразумевает постепенную, но полную отмену всех ограничений. В этом случае пик придется на конец августа или конец сентября в зависимости от скорости отмены карантинных мер, а число одновременно инфицированных в стране будет колебаться от 6,3 до 7,2 миллиона граждан.

Если бы локдаун в Германии сохранился на протяжении всего года, то математическое моделирование прогнозирует около 550 тысяч заражений (около 185 тысяч — бессимптомных) и 14 тысяч смертей в стране за весь период эпидемии.

А если бы в Германии вообще не вводили никаких мер, то за все время эпидемии в стране заразились бы коронавирусом 32 миллиона человек. При более строгих ограничениях общее число инфицированных составило бы 361 тысячу.

Очень важные данные о коронавирусе были получены в Германии благодаря вскрытиям тел умерших от COVID-19. Примечательно, что сначала RKI из соображений безопасности не рекомендовал производить данную процедуру. Еще в начале апреля институт на своем сайте советовал «избегать осмотра внутренних органов, производить вскрытия или другие действия, вызывающие аэрозольную утечку». Затем руководство RKI признало это ошибкой и указало на важность производить вскрытия как можно чаще.

При этом ведущие немецкие патологоанатомы проигнорировали изначальную позицию института и проводили десятки вскрытий на свой страх и риск. Их поддержал председатель федерального союза немецких патологоанатомов Карл Фридрих Бюрриг. Благодаря его позиции теперь ученые знают о коронавирусе гораздо больше.

Наиболее обширную базу данных о том, как COVID-19 воздействует на организм человека, составил профессор Клаус Пюшель, директор института судмедэкспертизы при Университетской клинике Гамбурга.

«У мертвых можно научиться многому для лечения живых», — уверен он. С 22 марта по 11 апреля он провел вскрытия 65 умерших пациентов с диагнозом COVID-19. Все без исключения, помимо этой болезни, страдали и другими. У 46 человек были легочные заболевания, у 28 — заболевания других внутренних органов или пересаженные органы, 10 страдали диабетом или ожирением, у 10 был рак, у 16 — деменция. Некоторые страдали сразу несколькими болезнями.

Сейчас в базе данных Пюшеля информация уже по итогам более 100 вскрытий. И все они подтверждают его первоначальный вывод: ни один из умерших не болел исключительно COVID-19. У всех были и другие проблемы — сердечно-сосудистые заболевания (в частности, перенесли инфаркты), повышенное давление, атеросклероз, диабет, рак, легочная или почечная недостаточность, цирроз печени.

Пюшель считает страх перед коронавирусом излишне преувеличенным. Относиться к этому вирусу нужно очень серьезно, но не раздувать при этом ажиотаж, который вызвал необоснованные страхи у населения. Профессор относит к числу неоправданных мер запрет на прощание родственников с умершими. «Покойников хотя и не следует целовать, но посмотреть на них можно и даже потрогать руками, если их после этого помыть», — заявил Пюшель со свойственной людям его профессии прямотой.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что украинские ученые также с помощью математического моделирования составили прогноз развития пандемии COVID-19 в Украине.

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